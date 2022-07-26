Dikkat! Zamandan kazanırken sağlığınızdan olmayın

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HASTALIK RİSKİ ARTIYOR

Dr. Damla Çakır Erol (İç hastalıkları uzmanı): Teknolojik olanaklar çoğalırken yaşam konforunu artırsa da insanların daha az enerji harcamasına yol açıyor. Örneğin ulaşım aracı olarak yaygınlaşan elektrikli scooter gitmek istediğimiz yere daha kısa sürede ve kolay ulaşmamızı sağlarken, aynı iş için tüketilen kaloriyi azaltıyor. Değişen beslenme ve yaşam trend’leriyle, günlük alınan kalori miktarı önceki yıllara göre belirgin olarak arttı; bununla birlikte harcanan kalorinin ve yapılan egzersizin azalması obezite riskinde artışa yol açtı. Obezitenin sonucu olarak hipertansiyon, diyabet, kalp ve böbrek hastalıkları hatta kanser görülme sıklığı da belirgin olarak artıyor.

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10 BİN ADIMI UNUTMAYIN

Cem Zaralı (Diyetisyen): Egzersizin kilo kaybetme ve koruma, kas kuvvetini ve dayanıklılığını arttırma etkisinin yanı sıra kardiyovasküler hastalık riskini düşürme, kemik mineral yoğunluğunda artış, uyku kalitesinde artma gibi biyolojik ve fizyolojik olumlu etkileri vardır. Gün içerisinde yürüyebileceğimiz mesafeler için bile kullanmakta olduğumuz ve hayatımızı kolaylaştırdığını düşündüğümüz fiziksel aktivite gerektirmeyen elektrikli scooter gibi basit ulaşım araçları, hareketsizliğimizin temel sebeplerinden birisi haline gelmektedir. Günlük açık havada atılacak 10 bin adımın kalp krizi riskini azalttığı, diyabeti geciktirdiği, bağışıklığı güçlendirdiği saptanmıştır.

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25-34 YAŞ ARASI KULLANIYOR

GEMIUS Araştırma Şirketi’nin verilerine göre 14 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında 1 aylık dönemde elektrikli scooter uygulamalarını ziyaret edenlerin sayısı 4.5 milyonu buldu. Yapılan araştırma sonucuna göre uygulamaları en çok 18-44 yaş aralığı ziyaret ederken, scooter kullanımına en çok ilgiyi 25-34 yaş aralığı gösteriyor. Kadın ve erkeklerin kullanım oranıysa neredeyse eşit.