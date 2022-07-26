İmamoğlu’nun çifte stratejisi ve Akşener’in hamleleri

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2023 seçimlerine giderken siyasetin bütün hedefi cumhurbaşkanlığı seçimi. Cumhur İttifakı’nın adayı başından beri belli olduğu için, orada cumhurbaşkanlığı çekişmesi yaşanmıyor. Cumhur İttifakı’nın sorunu ekonomiyle ilgili.

6’lı masada ise cumhurbaşkanı adaylığı ve ittifaklar konusunda adı konulmamış bir gerilim yaşanıyor. Kılıçdaroğlu tam gaz cumhurbaşkanı adaylığına yürürken, Meral Akşener üst üste hamleler yapıyor.

DÜĞÜMÜ AKŞENER ÇÖZECEK

6’lı masada cumhurbaşkanlığı düğümünü Meral Akşener çözecek. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ne denli kararlı olduğunu artık Mısır’daki sağır sultan bile duydu. Kılıçdaroğlu, 6’lı masayı dağıtmamak için adaylığını açıklamıyor ama kendisini ziyaret edenlere, cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etmeye başladı. Kılıçdaroğlu’nun, kendisiyle görüşenlere, “Adayım, kazanacağım. Gidin çalışın” dediği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun gözü Akşener’in üzerinde. Meral Akşener’in desteğini aldığı gün adaylığını ilan etmeyi planlıyor. Ama Akşener’den beklediği yeşil ışığı göremedi.

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AKŞENER-YAVAŞ YAKINLAŞMASI

Meral Akşener ise bir yandan İYİ Parti’ye birinci parti olma hedefini koydu. 6’lı masaya birinci partinin lideri olarak oturmayı planlıyor. Diğer yandan ise ilginç ittifaklar kuruyor. Akşener’in, Mansur Yavaş’la arasının soğuk olduğu biliniyordu. Ama son günlerde ikisi arasında su sızmıyor. Mansur Yavaş, bayram ziyaretinde bulundu. Ardından birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın maçını izlediler. Kim akıl ettiyse Filenin Sultanları’nın maçını birlikte izlemek iyi düşünülmüş bir imaj çalışmasıydı. Filenin sultanlarından siyasetin sultanına bir gönderme yapılmış.

Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu dururken Akşener’e Ankapark’ı gezdirdi. Akşener Millet İttifakı’nın ortaklarından ama nihayet itibarıyla Mansur Yavaş, CHP’nin belediye başkanı. O nedenle ‘Kılıçdaroğlu dururken’ dedim.

MERKEZ SOL-MERKEZ SAĞ BLOK

Yeni ittifaklar kuruluyor derken ona işaret etmek istedim. Millet İttifakı’nda merkez sağ ve merkez sol blok oluşuyor. 6’lı masanın diğer dört partisi bu bloklaşmada yer alır mı orası belli değil ama Milliyetçi-merkez sağ kökenli iki siyasetçi Meral Akşener ile Mansur Yavaş merkez sağ eksen oluştururken; Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile merkez sol ittifak mı kuruluyor? Akşener-Yavaş ittifakı üzerinde durulmaya değer ama Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında bir ittifak kuruluyor mu ondan emin değilim.

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AKŞENER Mİ YAVAŞ MI

Ama Akşener ile Yavaş arasında dikkat çekici bir yakınlaşma söz konusu. Meral Akşener, Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’nin belediye başkan adayı olması için çok ısrar etmişti. İYİ Parti’nin bir büyükşehir belediye başkanı olmasını istiyordu. Yavaş bunu kabul etmediği için kırgındı. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki bazı atamalar nedeniyle araya mesafe koymuştu. Ama köprülerin altından çok sular aktı. İki tarafından kurmayları devreye girdi, Akşener ile Yavaş yakınlaştı.

KAZAN KAZAN DURUMU

Bu arada çözemediğim bir denklem var. Burada Mansur Yavaş mı son dönemlerde yükseliş trendine giren Akşener’in kredisinden yararlanıyor, yoksa ismi yeniden cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Meral Akşener mi ismi cumhurbaşkanı adaylığında ilk sırada gösterilen Mansur Yavaş’ın desteğini yanına çekmeye çalışıyor... İşte onu çözemedim. Akşener, Mansur Yavaş’ı İkinci Fatih ya da İkinci Yavuz ilan etmediğine göre sanıyorum bir “kazan-kazan” durumu söz konusu. Çünkü ortak siyasi gelenekten gelen ve yükseliş sürecindeki iki siyasetçi birbirini besliyor.

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İMAMOĞLU GERİ ADIM ATTI MI



Bu arada Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önemli bir mesafe aldı. Kılıçdaroğlu’nun Balıkesir mitingindeki konuşması cumhurbaşkanı adayının konuşmasını andırıyordu. Hatta vaatlerini bile açıkladı. Zaten meydanda da “13. cumhurbaşkanımız, Balıkesir’e hoş geldiniz” pankartıyla karşılandı. Genel Merkez’in bilgisi olmadan o pankart açtırılır mı? Tam tersine o pankartın açılmasını genel merkez istemiştir.

Kısa bir süre önce Kılıçdaroğlu’na, “Kemal Bey, ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar. Cesur olmazsanız kaybedersiniz” diye seslenmiştim. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığında kararlı olduğunu ve cesaretinin yerinde olduğunu gösterdi. Ama en büyük düşmanı bu iş tamam diye rehavete kapılması olur.

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Çünkü önünde Meral Akşener gibi sürprizlere açık bir liderin ikna edilmesi ve Ekrem İmamoğlu gibi hırslı birinin devre dışı bırakılması gibi iki ciddi sorun bulunuyor.

İMAMOĞLU SİZİ YANILTMASIN

İstanbul’da Halk Ekmek fabrikası açılışında İmamoğlu’nun ekmeğini paylaşması, Kılıçdaroğlu’na “Vaktinizin yarısını İstanbul’a ayırın” diye seslenmesi hatta ve hatta cumhurbaşkanlığı tartışmaları içinde olmak istemiyorum diye Kılıçdaroğlu’na söz verdiği yönündeki haberler sizi yanıltmasın. Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığında pes etmiş değil. Cumhurbaşkanlığı yarışında çok yara aldı, çok büyük yanlışlar yaptı, ilk dönemlere göre hayli geriledi ama bu, yarıştan çekildiği hatta ve hatta Kılıçdaroğlu’na destek vereceği anlamına gelmez.



İMAMOĞLU’NUN RAKİBİ İMAMOĞLU



Ekrem İmamoğlu tarihi bir başarıdan sonra kendi hatalarıyla yarıştı. Bir anlamda İmamoğlu’nun rakibi yine İmamoğlu oldu. Bu da ona çok büyük zarar verdi.

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Ama İmamoğlu hâlâ kendisi dışındaki bir isimle cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılamayacağı görüşünde. Hele hele Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılmayacağından emin. O nedenle topun tekrar kendisine döneceğini düşünüyor. Futbolculuk döneminde kaleci olduğu için, bütün toplar sonunda kalecide toplanır görüşünde.

İmamoğlu pes etti, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu lehine geri adım attı şeklindeki yorumlar bu aşamada abartılı. Kılıçdaroğlu’nun önünde hiçbir engel kalmadığı havasını vermek için CHP Genel Merkezi tarafından abartılarak servis ediliyor.

BİR ŞARTLA

Ekrem İmamoğlu üst üste yaptığı hatalardan dolayı yıprandığının farkında. O nedenle şu anda Kılıçdaroğlu’na kafa tutacak pozisyonda değil. Ama başından beri belirlediği çifte stratejisinden vazgeçmiş değil. Olursa cumhurbaşkanı adaylığı, olmazsa CHP genel başkanlığı için mücadele edecek. Kılıçdaroğlu’nun adaylığını bir şartla destekler. O da, aday olup seçilemezse CHP genel başkanlığının kendisine kalacağından emin olduğu zaman. “Başaramazsa ben gelir partinin başına geçerim” dediği ifade ediliyor.

‘Kahraman’ın yolculuğunu gördük ama bakalım kahramanın finali nasıl olacak. Merak ediyorum doğrusu...