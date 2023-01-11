Dikkat! Yağışlı hava geliyor

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Yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

DOĞU’DA ETKİLİ OLMAYACAK

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul öğleden sonra sağanak yağışlı 14 C°, İzmir sağanak yağışlı 17 C° olacak. Bu sistem Doğu’da etkili olmayacak” dedi.