Dikkat! Sütü öldürür

BU BİR SUİİSTİMAL

Prof. Dr. Coşkun Usta (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı): İşin içinde suiistimal var. Her hayvanın sütü, o hayvanın gelişimi için uygundur. Anne sütü de insana uygundur. İçindeki proteinlerin ölmemesi lazım. Eşek sütünü öyle koşullarda içiriyorlar ki bir süre sonra o proteinler ölüyor ve hiçbir faydası kalmıyor. Kanseri önlediğine dair hiçbir kanıt yok. Bu kadarcık basit bilgilerle ‘Kansere iyi geliyor’ denmesi bir suiistimaldir. Eşek sütü içmek ölümle sonuçlanabilecek kadar tehlikeli. Bir kadın bu sütten içtiği için vücudu alerjik reaksiyon gösterdi. Ölümle sonuçlanacak kadar kötü bir duruma geldi. 25 yaşındaki kadın, eşek sütü içtikten yalnızca 5 dakika sonra alerjik reaksiyonla karşılaşıp, ölümün kıyısına geldi. 2017 yılında British Association of Dermatologists dergisindeki makalede kadının gözlerinin şiştiği, vücudunun değişik noktalarında kızarıklar ve kabarcıklar oluştuğunun ele alındığı belirtilerek, eşek sütünün kadında yüksek alerjenik reaksiyona sebep olduğu bildirildi.

‘HAKKINIZI ARAYIN'

Neşet Gündüz (Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı): Birçok üründe tüketiciyi aldatmaya yönelik ilan ve reklamlar internette paylaşılıyor. Bu durumdan dolayı biz de çok büyük sıkıntıdayız. Bilimsel bir karşılığı olmadan ‘Kansere çok iyi geliyor’ diyorlar. Sütün 10 lira olan litresi bir anda 100 liraya çıkıyor. Tüketici de bir fayda sağlayacağı algısına kapılarak bu rakamı veriyor. Ancak bu ürünler vadedildiği gibi kullanıldığında bir işe yaramazsa bu firmalarla ilgili hak arayışına da girebilir. Siz bu parayı verdiyseniz ve karşılığını alamadıysanız tüketiciyi yanıltmaya yönelik bir harekettir.



Bu hale geldi

‘ÇARESİZLİK’

Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan (Halk Sağlığı Uzmanı): Bu tip gıdaların bilimsel olarak kanıtlanmadığı sürece hiçbir hastalığa etkisi yok. ‘Bir madde şu hastalığa devadır’ sözü öyle kolayca söylenebilecek bir şey değil. Burada modern tıbba güvenmemek, hastalığın çözümsüz olması, ilaca kolayca ulaşılamaması gibi sosyal ve ekonomik konular var. Suiistimale çok açık bir konu, eşek sütünü bu vaatle satanlar insanların çaresizliğini istismar ediyor.

‘VERİ YOK’

Dr. Yavuz Dizdar (Onkoloji Uzmanı): Elimizde ‘Eşek sütü kansere iyi gelir’ diye bir bilimsel veri yok. Her sütte alerji risk var. Kanser gibi çaresiz hastalığa sahip olanlar ve yakınları, maalesef her şeye bir umutla sarılıyorlar. Bu da sömürüye açık bir durum yaratıyor. İnsanlar lütfen gereksiz umutlara girip kandırılmasınlar. Bu eşek sütü satmak yine masum bir şey, hayvan kanı satarak belli hastalıklara iyi geldiğine dair yalan söyleyen tüccarlar var. Hastalar ve hasta yakınları bunlara karşı çok dikkatli olmalı.