Dikkat! Meteoroloji'den İzmir ve çevresine kritik uyarı

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre, Kıyı Ege'de beklenen çok kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.

Yağışların bu gece 22.00'de başlayıp salı gecesi 23.59'a kadar sürmesi öngörülüyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, "Meydana gelebilecek sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekir.' bilgisine yer verildi.

Meteoroloji'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir il merkezi ile batısı ve Muğla'nın Bodrum ile Milas ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı (Kuşadası, Söke, Didim) ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."