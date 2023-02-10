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Dikkat! Kolonlarınız kesilmiş olmasın

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#Kahramanmaraş#Deprem#Kolon
Dikkat Kolonlarınız kesilmiş olmasın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 07:00

17 Ağustos 1999 depreminde onlarca bina kesilen kolonlar nedeniyle çöktü. Kahramanmaraş depreminde de aynı sitede kimi bloklar ayakta kalırken kiminin çökmesi benzer şüphelere neden oldu. Uzmanlar, vatandaşları oturdukları binaların giriş katında bulunan market, galeri, kahvehane, fırın, gibi işyerlerinin plana aykırı düzenlemelerini ihbar etmeleri, apartman yöneticilerini de dükkanları kontrol etmeleri konusunda uyardı.

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Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremin ardından binaların yıkılmasıyla ilgili olarak araştırmalar devam ediyor. Depreme dayanıksız inşa edilen binaların yanı sıra zemin katlarda bulunan işletmelerin ve evinde daha geniş alan açabilmek isteyenlerin bina planına aykırı tadilat yapmış olması da ihtimaller arasında. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı Profesörü Mikdat Kadıoğlu ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Şeref Alpago kesilen kolonlar konusunda uyarıda bulundu.

Dikkat Kolonlarınız kesilmiş olmasın

OLDUĞU YERE ÇÖKÜYOR

Depremde yüksek katlı, modern görünümlü binaların da yıkılmış olmasının üzücü olduğunu belirten Kadıoğlu, “Bunların birçok nedeni olabilir. Bazen binalar yapılıp, iskan alındıktan sonra binaya müdahale ediliyor. Altlarındaki dükkanlar ve işletmelerde kolonlar kesilmiş olabiliyor. Binanın olduğu yere çöktüğünü görüyorsunuz, bunlar dikkatlice incelenecektir. Bazılarında denetim eksikliği olduğu anlamına geliyor, denetimin kağıt üzerinde olduğu anlamına geliyor” diye konuştu. 

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BİNALAR ZEMİN KATTAN PATLIYOR

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Şeref Alpago da “Yıkılan binaları inceliyoruz. Oradan gelen görsellere videolara baktığımızda şunu görüyoruz. Binalar zemin katta patlıyor, üstü dağılmadan zemine çöküyor. Ağırlıkta olan görsellerde bu durumu görüyoruz. Bu durum binanın zemin katı ile oynandığını gösteriyor. Konut olan zemin katın ticarethaneye çevrildiğini ortaya koyuyor.

Dikkat Kolonlarınız kesilmiş olmasın

 DESTEK KALDIRILIYOR

Orada olması gereken taşıyıcılığa destek olan duvarların kaldırıldığını anlıyoruz. Yine zemin katlarda kolon kesildiğini de tahmin ediyorum. Deprem, ilk geldiğinde bu yerde onu durduracak, yapı elemanı kalmıyor bu durumda. Yani kolon kiriş sistemi savaşabildiği kadar savaşıyor. Bir ikisini de kesmişsiniz, duvarlarda artık direnecek durumda değil böylelikle bina ilk kattan patlıyor. Patlayınca, üst taraf olduğu gibi zemine çöküyor” dedi.

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Dikkat Kolonlarınız kesilmiş olmasın

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#Kahramanmaraş#Deprem#Kolon

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