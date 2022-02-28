Dikkat! İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi: Ataşehir, Beykoz, Maltepe...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Zelenski için 400 kişilik suikast timi İşte listedeki diğer isimler...Zelenski için 400 kişilik suikast timi! İşte listedeki diğer isimler...#RUSYA
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rus oligarklardan barış çağrısıUkrayna - Rusya savaşında son durum: Rus oligarklardan barış çağrısı#RUSYA
Son dakika... Türkiye ekonomisi 2021de yüzde 11 büyüdüSon dakika... Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü#Türkiye
Bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdıBu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! #Ukrayna
Pes dedirttiler Mavi gözlü ve sarı saçlı insanlar ölüyorPes dedirttiler! 'Mavi gözlü ve sarı saçlı insanlar ölüyor'#RUSYA
Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursaAralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?#Tayvan
Fakat aşk olsun sana ZelenskiFakat aşk olsun sana Zelenski#Zelenski
Son dakika... Piyasalar swiftle sarsıldı İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumSon dakika... Piyasalar swiftle sarsıldı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Dolar
Ruslar Kiev’i düşüremediRuslar Kiev’i düşüremedi#Ukrayna
Türk futbolcu, Ukraynada sığınakta mahsur kaldı: Dışarı çıkanı vuruyorlarTürk futbolcu, Ukrayna'da sığınakta mahsur kaldı: 'Dışarı çıkanı vuruyorlar'#Abdullah Doğan
Kabine Ukrayna’yı konuşacakKabine Ukrayna’yı konuşacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tüyler diken diken Ukraynalı yıldız sahaya adımını atar atmaz ağladı... Fenerbahçe maçındaki gibi...Tüyler diken diken! Ukraynalı yıldız sahaya adımını atar atmaz ağladı... Fenerbahçe maçındaki gibi...#Roman Yaremchuk
İşte Rusya’nın oligarklarıİşte Rusya’nın oligarkları#RUSYA
Alişan ve Buse Varol sorunları aştı... Haftalar sonra gelen aşk pozuAlişan ve Buse Varol sorunları aştı... Haftalar sonra gelen aşk pozu!#Alişan
S-400 üzerinden küreselcilere selamS-400 üzerinden küreselcilere selam#Rusya
HABERLERGündem Haberleri

Dikkat! İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi: Ataşehir, Beykoz, Maltepe...

#İSKİ#Su#İstanbul
Dikkat İstanbulda 7 ilçede su kesintisi: Ataşehir, Beykoz, Maltepe...

İstanbul'da bakım onarım çalışmaları nedeniyle 7 ilçede 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde su kesintisi yaşanacak.

Haberin Devamı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'den yapılan açıklama şu şekilde: "Ömerli İçme suyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı yapılacağından, 1 Mart 2022 Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinin bir kısmına 18 saat süreyle; yine aynı çalışmanın devamında 2 Mart 2022 Çarşamba günü 05.00 ila 23.00 saatleri arasında Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinin bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyecektir."

1 Mart Salı 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler şöyle:

Üsküdar: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.

Haberin Devamı

Ümraniye: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.

Beykoz: Yeni Mahalle'nin bir kısmı.

2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak mahalleler ise şu şekilde:

Ataşehir İlçesi: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.

Maltepe İlçesi: Fındıklı Mahallesi.

Pendik İlçesi: Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.

Tuzla İlçesi: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri.

Dikkat İstanbulda 7 ilçede su kesintisi: Ataşehir, Beykoz, Maltepe...


Haberle ilgili daha fazlası:
#İSKİ#Su#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz

BAKMADAN GEÇME!

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz