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Dikkat! Aşırı sıcaklar geliyor... Prof. Dr. Şen saat saat uyardı

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#Hava Durumu#İstanbul#Ankara
Dikkat Aşırı sıcaklar geliyor... Prof. Dr. Şen saat saat uyardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 10:11

Bugün batı kesimlerden başlayarak Türkiye'de sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerimizde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen vatandaşları11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Kuvvetli yağışlar bugünden itibaren azalıyor. Yurdun kuzey kesimlerinde etkili olan yağışlı sistem bugünden itibaren yerini güneşli havaya bırakacak. Hava sıcaklıklarının ise 4 ila 6 derece artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurdun büyük bölümünün az bulutlu ve güneşli, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Yarından itibaren ülke genelinde az bulutlu ve güneşli hava hakim olacak.

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

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SICAK HAVA UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere 11.00 ile 16.00 saatleri arasında tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bugün Salı gününden itibaren Marmara Ege Güneydoğu Anadolu Akdeniz bölgelerinde başlayacak aşırı sıcaklar doğal Afete dönüşme olasılığı yüksek.

Ankara 35, İstanbul 36, İzmir 40, Edirne 41, Çanakkale, 39 Muğla 40, Adana 42, Antalya 43, Kayseri 32 derece.

Bugün başlayacak sıcak hava dalgası Marmara da cumartesi gününe kadar. Ege ve Akdeniz’de pazartesi gününe kadar devam edecek.

Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli olunmalı.

Bu hafta Batı bölgelerimizde oluşacak sıcak hava dalgası sel ve taşkın gibi bir doğal afettir. 11-16 saatleri arası mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması çıkılacaksa bol ve açık renk giysiler giyilmeli Şapkasız asla ve güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Bol su ve gölgede kalınmalıdır.

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#Hava Durumu#İstanbul#Ankara

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