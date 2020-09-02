Dijital teröristlere yüz yüze operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasına göre, terör örgütü sempatizanı birçok siber terörist bugüne kadar Ombudsmanlık Kurumu olmak üzere toplam 411 kamu kurum ve kuruluşu ile 14 bin 271 tüzel kişiliğe ait internet sitesini hackleyerek PKK propagandası yaptı. Özellikle devlet kurumlarına ait internet sitelerine saldıran dijital teröristler, son olarak kurdukları Mezopotamia Hackers isimli bir oluşumla bir araya geldi. Yapılan istihbari çalışmalarla hackerların imza olarak kullandıkları nicknameleri ve yaptıkları hackleme ve sistemlere sızma eylemlerine ilişkin deliller ve telefonlarına sms gönderilen vatandaşların ifadeleri, siber-terör uzmanlarınca toplanarak, soruşturma dosyasına eklendi.

GÖZALTI TALİMATI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda tespit edilen 21 isim için gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri 17 ilde operasyon yaptı. Toplamda 14 kişi gözaltına alındı. Firari durumundaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.