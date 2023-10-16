Dicle’de festival günleri

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Festival süresince vatandaşlar ve turistler Dicle Nehri’nin keyfini çıkarıyor. Köprü üzerinde ise milattan önce 600’lü yıllarda Diyarbakır’a göç eden ve ‘dom’ adı verilen Hint etnik kökeninden gelen yöresel sanatçıların performanslarını izliyorlar. Ayrıca kına törenini de izlerken, dileklerini bir kâğıda yazıp Dicle Nehri’ne bırakıyorlar.

ALİM CEZERÎ’NİN MAKİNELERİ

Alim Cezerî’nin başlıca makinelerinin yer aldığı ‘Cezerî’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi’ de İç Kale Artuklu Sarayı avlusunda ziyaretçileri ağırlıyor. Afgan Kızı (Sharbat Gula) portresiyle üne kavuşan Steve McCurry’nin eserleri de Keçi Burcu’nda sergileniyor.

MAR PETYUN KAPILARINI AÇTI

Festivalin ilgi gören yapılarından birisi de 2015-2016 yıllarında Sur ilçesindeki terör saldırılarında ağır hasar gören ve 2018’den itibaren restorasyon ve rekonstrüksiyonu yapılmaya başlanan Mar Petyun Keldani Katolik Kilisesi oldu. Birkaç ay önce ibadete tekrar açılan kilisede Diyarbakır’da yaşayan en eski Keldani olan ve kilisenin avlusundaki evde dünyaya gelen Yusuf Karadayı ziyaretçileri karşılıyor.

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YAPAY ZEKÂYLA ATATÜRK DÖNEMİ

‘Bir Hayalin İnşası Dijital Enstelasyon’ adıyla Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nde Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel, ilk kez Atatürk dönemine ait fotoğraflar yapay zekâ teknolojisiyle bir araya getirilerek yeniden hayat buluyor. Surp Gıragos Kilisesi’nde ise Ermeni asıllı bestekârların sergisi dikkat çekiyor.