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DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu yakalandı

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#DHKP/C#MİT#Gülten Matur
DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 07:00

DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla İstanbul’da yakalandı.

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MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yakalama kararı bulunan DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur’un yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. Bu bilginin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonla Gülten Matur, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Matur sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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#DHKP/C#MİT#Gülten Matur

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