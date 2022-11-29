DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu yakalandı

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MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yakalama kararı bulunan DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur’un yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. Bu bilginin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonla Gülten Matur, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Matur sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.