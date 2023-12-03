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DHA'ya Aşık Veysel ödülü

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#Sivas Enleri Aşık Veysel Ödülleri#DHA#Ödül
DHAya Aşık Veysel ödülü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2023 00:26

Sivas Bileşenleri Konseyi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Sivas Enleri Aşık Veysel Ödülleri' kapsamında, Demirören Haber Ajansı (DHA) Genel Müdürü Celal Korkut'a Yılın En Iyi Haber Ajansı Yöneticisi Ödülü verildi. Ödülü Genel Müdür Celal Korkut adına DHA Yazı İşleri Müdürü Abdullah Köse aldı.

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Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde sanat, basın, eğitim, ticaret, spor gibi birçok alanda başarılarıyla öne çıkan ve ödüle layık görülen Sivaslı 58 isim ödüllerine kavuştu. Sivas Bileşenleri Konseyi Başkanı Müslüm Türkcan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ödül töreninde, alanında başarılı olarak Sivas ile özdeşleşen isimlerin emek ve tecrübelerini topluma anlatarak farkındalık yaratmak amaçlanıyor. Sivas Enleri Aşık Veysel Ödülleri kapsamında Demirören Haber Ajansı (DHA) Genel Müdürü Celal Korkut'a Yılın En Iyi Haber Ajansı Yöneticisi Ödülü verildi. Ödülü Genel Müdür Celal Korkut adına DHA Yazı İşleri Müdürü Abdullah Köse aldı.

Çok gururlu olduğunu belirten DHA Yazı İşleri Müdürü Abdullah Köse, "Demirören Haber Ajansı olarak ödül almaktan, Sivas'ın Enleri içerisine girmekten özellikle Aşık Veysel adına düzenlenen bu ödülü ajansımız adına almaktan gurur duyuyorum. Biz bu ödülü 'Sivas Enleri' olarak alıyoruz ama İstanbul'un eni de Sivaslılar. Sizin huzurunuzda bu ödülü almaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Sivas Enleri Aşık Veysel Ödülleri#DHA#Ödül

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