‘DHAPress’ Şuşa’da tanıtıldı

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Azerbaycan Ulusal Basını’nın kuruluşunun 148. yılı dolayısıyla Şuşa şehrinde düzenlenen ve 34 ülkenin devlet haber ajansları, 12 uluslararası kuruluş ve medya kuruluşlarının da aralarında bulunduğu 49 ülkeden 150 yabancı gazetecinin katıldığı Şuşa Küresel Medya Forumu, DHA için de önemli bir adıma sahne oldu. DHA ve Trend Uluslararası Haber Ajansı’nın ortak projesi ‘www.dhapress.com’ lansmanla tanıtıldı. Lansmana Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasal İletişim Direktörü Cavid Musayev, Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikailova, DHA Genel Müdürü Celal Korkut, Trend Haber Ajansı Genel Müdürü Ilgar Huseyinov, Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Reşad Macid, Azerbaycan medyası ve yabancı medya temsilcileri katıldı.

DHA’NIN VİTRİNİ OLACAK

DHA Genel Müdürü Korkut, “Azerbaycan’ın en büyük ajansı Trend Ajans ile ortak projeler geliştirmek üzere geçen yıl bir protokol imzaladık. DHAPress Türkçe, Azerbaycan Türkçesi ve İngilizce yayın yapacak. Trend Ajansı’nın, DHA için altyapısını kurduğu ve büyük destek verdiği ‘dhapress.com’ sitesi bizim vitrinimiz olacak. Sadece Türkiye’den ve Azerbaycan’dan değil tüm dünyadan önemli gelişmeler ve haberlere ulaşabileceksiniz.Türkçe, Azerbaycan Türkçesi ve İngilizce yayın yapacak sitemizde DHA’nın çok geniş ve nitelikli arşivine de ulaşma imkânı bulabileceksiniz” dedi.