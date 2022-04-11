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DHA ve Trend Haber Ajansı işbirliği anlaşması imzaladı

#AZERBAYCAN#Trend Haber Ajansı#Demirören Haber Ajansı
DHA ve Trend Haber Ajansı işbirliği anlaşması imzaladı

DEMİRÖREN Haber Ajansı (DHA) ile Azerbaycan Trend Haber Ajansı arasında, işbirliği protokolü imzaladı.

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Bilgi alışverişi amacıyla işbirliğinin başlatıldığı Trend Haber Ajansı’nın Bakü’deki merkezinde yapılan törende konuşan Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayılova Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve First Lady Mehriban Aliyeva'nın Azerbaycan medyasını geliştirme çabaları sonucunda Azerbaycan medyasının gerçek anlamda büyük bir gelişme aşamasına girdiğini vurguladı.

Trend Genel Müdür Yardımcısı Rufiz Hafızoğlu ve Demirören Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Ovacık da belgenin Azerbaycan ile Türkiye arasındaki medya ilişkilerinin daha da gelişmesine katkıda bulunacağını söyledi.

DHA ve Trend Haber Ajansı işbirliği anlaşması imzaladı

Trend Haber Ajansı'nda etki alanını ve okuyucusunu genişletmenin bir gelenek haline geldiğini söyleyen Hafızoğlu, "Özbekistan ile daha önce bir anlaşma imzalandı. Bu işbirliği daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmanın bir yolu olacak."

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Demirören Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Ovacık, Trend Haber Ajansı ve DHA'nın ortaklaşa geliştireceği projelerin Türk dünyasının medya işbirliğine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

DHA ve Trend Haber Ajansı işbirliği anlaşması imzaladı

İşbirliği sözleşmesi, Trend Genel Müdür Yardımcısı Rufiz Hafızoğlu ile Demirören Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Ovacık tarafından imzalandı.

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#AZERBAYCAN#Trend Haber Ajansı#Demirören Haber Ajansı

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