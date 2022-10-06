DHA ve Trend Haber Ajansı birlikte yeni projelere imza attı

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İlk anlaşmaya göre, DHA ve Trend web yazılım sektöründe de iş birliği yapacak. Trend Haber Ajansı, DHA’nın Türkiye'de faaliyet gösterecek küresel web sitesinin Azerbaycan Türkçesi, İngilizce ve diğer yabancı dil versiyonlarının çalışmalarını yürütecek. Ayrıca, Trend Haber Ajansı ekibinin hazırladığı web yazılım Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından kullanılacak.

“İKİ ÜLKE ARASINDAKİ MEDYA İLİŞKİLERİ DAHA DA GENİŞLEYECEK”

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve First Lady Mehriban Aliyeva'nın Azerbaycan medyasını geliştirme çabaları sonucunda Azerbaycan medyasının gerçek anlamda büyük bir gelişme aşamasına girdiğini söyleyen Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayılova Trend ve DHA arasında imzalanan anlaşmaların, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki medya ilişkilerinin daha da genişlemesine katkı sağlayacağını belirtti.

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“ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ”

Trend Haber Ajansı’nda yapılan törende, iş birliğinin önemine değinen DHA Genel Müdürü Celal Korkut, sözleşmelerin, Türk devletlerinin medya kuruluşları arasında daha fazla iş birliğinin kapısını araladığını, aynı zamanda tüm dünyaya ortak çalışma örneği sergileyeceğini vurguladı.

YENİ BAŞARILAR GETİRECEK

Demirören Haber Ajansı (DHA) ile Azerbaycan Trend Haber Ajansının iş birliğinden memnuniyetini ifade eden Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Reşat Mecit ise iki haber ajansı arasında imzalanan anlaşmaların hem Azerbaycan hem de Türk medyasına yeni başarılar getireceğini söyledi.