DGS ek tercih var mı? DGS'de ek tercihler ne zaman?
DGS ek tercihleri, ÖSYM tarafından alınan ilk tercih sürecinde herhangi bir yere yerleşemeyen adayların gündeminde yer alacak. İlk yerleştirme sürecinden kalan boş kontenjanın yer alacağı DGS ek yerleştirme sürecinde, adaylar tercih kılavuzu ve boş kontenjanların erişime açılmasını bekleyecek. Peki, DGS ek tercih ne zaman açıklanacak? İşte, üniversitelerin açılmasıyla birlikte birçok adayı yakından ilgilendirecek olan ek tercihler hakkında bazı bilgiler
DGS ek tercih süreci, iki yıllık bölümü dört yıllığa tamamlamak isteyen adayların merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İlk tercih sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercihler ile boş kontenjanlar için şanslarını bir kez daha deneyecek. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylar
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dikey Geçiş Sınavı'nda ek tercih sürecinin üniversitelerin açılması akabinde gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM'nin herhangi bir açıklama yapması halinde detaylar haberimizde yer alacak.