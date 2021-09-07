DGS ek tercih var mı? DGS'de ek tercihler ne zaman?

DGS ek tercih süreci, iki yıllık bölümü dört yıllığa tamamlamak isteyen adayların merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İlk tercih sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercihler ile boş kontenjanlar için şanslarını bir kez daha deneyecek. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylar

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dikey Geçiş Sınavı'nda ek tercih sürecinin üniversitelerin açılması akabinde gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM'nin herhangi bir açıklama yapması halinde detaylar haberimizde yer alacak.

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