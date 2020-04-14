DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 DGS sınavı ne zaman?
Üniversitelerde aldıkları önlisans eğitimini lisans eğitimini tamamlama hayali kuran on binlerce öğrencinin girdiği ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen DGS'nin başvuruları için geri sayım başladı. Pek çok aday da sınava hazırlanırken bir yandan tarih araştırması yapıyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 DGS sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2020 etabı için araştırmalar hız kazandı. Başvuru tarihine odaklanan öğrenciler, konuya dair açıklama olup olmadığını kontrol ediyor. İşte, 2020 DGS takvimi...
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Buna göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak. Sınavın başvuru tarihi ise henüz belli olmadı. ÖSYM'den DGS başvuruları hakkında bir açıklama geldiği takdirde ayrıntılara haberimizde yer vereceğiz.
DGS HAKKINDA
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.
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