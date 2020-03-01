DGS 2020 başvuruları ne zaman başlayacak?

Önlisans eğitimlerini bölümleriyle alakalı dört yıllık lisans eğitimiyle tamamlamak isteyen öğrencilere yönelik ÖSYM tarafından düzenlenen DGS'nin 2020 etabı için geri sayım başladı. Sınava girmek isteyen öğrenciler, DGS başvuru tarihini ve DGS'nin ne zaman yapılacağını sorguluyor. İşte, 2020 DGS takvimi...

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri, 13 - 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. DGS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

Sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testinin uygulanacağı ve adaylara 150 dakika sürenin verileceği Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

DGS'ye başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezuniyet şartı aranacak. Bu yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilecek.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.