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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, “Kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV’de artış olacak” iddialarına yalanlama

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#ÖTV#KDV
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, “Kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV’de artış olacak” iddialarına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 01:46

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın ve yayın organlarında yer alan “Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV’de artış olacak” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X hesabından yaptığı paylaşımda, bazı basın ve yayın organlarında yer alan “Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV’de artış olacak” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Paylaşımda, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda, oda ve borsa başkanlarının yanı sıra iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Bahse konu toplantıda Bakan Şimşek’in kura müdahale edileceğini veya ÖTV ve KDV’de artış olacağını söylediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Paylaşımın devamında yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#ÖTV#KDV

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