Dezenformasyon Yasası ne getiriyor

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“Dezenformasyon Yasası” olarak adlandırılan düzenleme özetle şu yenilikleri içeriyor:

GERÇEĞE AYKIRI BİLGİ

- Halk arasında endişe, korku veya panik amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

- Basın kartı talep edenlerde 18 yaşını bitirmesi, en az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması, kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması şartı aranacak. İnternet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığı’na yapılacak ve resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

- Çocukların, gençlerin ve ailenin, güvenli internet konusunda bilgilendirilmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne görev verilecek.

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TÜRK TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

- Tüm haber siteleri, yayınladıkları içerikleri saklamak zorunda olacak. Sosyal ağlara Türkiye ofisi açma ve Türkiye temsilcisi bulundurma zorunluluğu getirilecek.

- Sosyal medya platformlarına BTK’nın denetlemesi koşulu getiriliyor.

- MİT’in görev ve faaliyetleriyle ilişkili yayınların internet ortamında yapılması halinde içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilecek.

KÜRSÜ ÖNÜNDE FOTOĞRAF

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklifin yasalaşmasının ardından AK Partili vekiller, kürsünün önünde toplu fotoğraf çektirdi.(Rıza ÖZEL/ANKARA)