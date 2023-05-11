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Dezenformasyon içerikli hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı

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#Ankara#Başsavcılık#Soruşturma
Dezenformasyon içerikli hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 20:59

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine, sosyal medya ağları üzerinden birlikte hareket ederek dezenformasyon içerikleri oluşturdukları iddia edilen hesap kullanıcılarına yönelik soruşturma başlattı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine, sosyal medya ağları üzerinden birlikte hareket ederek dezenformasyon içerikleri oluşturdukları iddia edilen kullanıcılara yönelik soruşturma başlatıldı. İletişim Başkanlığınca sunulan suç duyurusu dilekçesinde, bazı sosyal medya hesaplarınca sistematik bir şekilde toplumda korku ve panik oluşturmak amacıyla dezenformasyon ve manipülasyon içerikli yayınlar yapıldığına dair tespitlerin ortaya çıktığı belirtildi. Hesapların, kullanıcı isimlerini ve içeriklerini değiştirerek 40 milyon sosyal medya kullanıcısına eriştiği, bu sayede dezenformasyon içeriklerinin hızlı bir şekilde yayıldığı aktarıldı. Dilekçede ayrıca, Twitter üzerinden yapılan bu eylemlere yönelik tespitlerin medya organları ve internet ortamında da yer aldığı belirtildi. Dezenformasyon içeriği oluşturan sosyal medya ağlarının nasıl işlediğine ilişkin yazılı ve görsel medyada yer alan bilgilerin de aktarıldığı dilekçede, "İzah olunanlar ve mezkur haber içerikleri doğrultusunda, Twitter sosyal ağ sağlayıcısı üzerinden kasıtlı ve sistematik şekilde içerik üreten hesap sahiplerinin tespit edilerek halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu ve resen tespit edilecek suçlardan cezalandırılmalarını talep etme zarureti hasıl olmuştur" denildi. Şüphelilerin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu işlerken, kamu düzenini bozmak amacıyla bilerek hareket ettikleri belirtilen dilekçede, şüphelilerin tespit edilerek haklarında kamu davası açılması talep edildi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dezenformasyon içeriği oluşturan hesap kullanıcılarının gerçek kimliklerinin tespiti ve haklarında işlem yapılması için emniyete talimat verdi.

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#Ankara#Başsavcılık#Soruşturma

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