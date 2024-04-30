Devrim Erbil belgeseli gösterime girdi... Renklerin peşinde 60 yıl

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TÜRK resminin dev çınarlarından biri olan Devrim Erbil’in sanat hayatındaki 60’ıncı yılı, ‘Devrim’ isimli belgeselle kutlanıyor. Belgeselde Devrim Erbil’in İkinci Dünya Savaşı yıllarında Anadolu’da resimle tanışmasından evrensel bir sanatçıya dönüşmesine uzanan yolculuğun hikâyesi anlatılıyor. Belgesel, dünyaca ünlü Türk ressam Devrim Erbil’in yaşamına ve sanatına içeriden bir bakış sunuyor. Bitmeyen bir üretim gücüyle 60 yılı aşkın süredir resim yapan, Akademi’de sayısız öğrenci yetiştiren, eserleri dünyanın dört bir yanında sergilenen sanatçı, 2019 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’yle taçlanan kariyerini kendi anlatımıyla hayat yolculuğunun kilometre taşlarını paylaşıyor.

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İLHAMINI TÜRK KÜLTÜRÜNDEN ALIYOR

Balıkesir, İstanbul ve Bodrum’da çekimleri gerçekleştirilen belgeselde Devrim Erbil, sanat hayatının nasıl şekillendiğini çok özel hatıralarıyla anlatıyor. Erbil’in ressamlık serüveni gençlik yıllarının geçtiği Balıkesir’de başlayıp, kendi tanımıyla aşık olduğu İstanbul’da halen devam ediyor. Doğu’yla Batı felsefelerini sentezleyerek resmeden Devrim Erbil’in giderek derinleşen ama hep genç kalan bakışının ardında Türk kültüründen aldığı ilham yatıyor. Doğanın ritmini çizgilerle anlatan, ağaç ve kuş soyutlamalarıyla ayrışan, Anadolu çeşitlemeleri ve İstanbul serileriyle tanınan Devrim Erbil, özgün baskı yöntemleri ya da halı dokumaları gibi farklı teknikleri denemekten de çekinmiyor.

YOLCULUĞU DEVAM EDİYOR

‘DEVRİM’ belgeselinde kendi iç dünyasını ve resme olan bakış açısını detaylarıyla anlatan ressam Devrim Erbil, bugün hâlâ renklerin şiirsel yolculuğuna devam ediyor.