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Devrilen tır aileyi ezdi: 1’i çocuk 4 ölü

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#Bakırköy#Tır#Kaza
Devrilen tır aileyi ezdi: 1’i çocuk 4 ölü
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 07:00

Bakırköy’de seyir halindeki TIR, altından geçeceği köprüye çarparak bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobildeki 1’i çocuk 4 kişi TIR dorsesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. TIR şoförü gözaltına alındı.

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İSTANBUL Bakırköy’de dün saat 18.45 sıralarında Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı’nın altından geçen Mehmet F. idaresindeki TIR köprüye çarparak bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobil, TIR dorsesinin altında kalarak ezildi. Çevredekiler TIR’ın yükünü indirerek dorsenin ağırlığını azaltmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiyenin çabasıyla otomobilden 1’i çocuk 4 kişi çıkarıldı. Sağlık ekipleri, 4 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, TIR şoförünü gözaltına aldı. Kazada Recep Aytekin, annesi Güler Rukiye Aytekin, eşi Sultan Aytekin ve kızı Merve Aytekin yaşamını yitirdi. Aileniniftar yapmak üzere İBB Florya Sosyal Tesisleri’ne gittikleri belirlendi.

Devrilen tır aileyi ezdi: 1’i çocuk 4 ölü

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KAZA DEĞİL CİNAYET

TIR şoförünün yüksekliğine dikkat etmeyip köprüye çarpması sonucu devrilen dorsenin altında kalan otomobilin içindeki ailenin cansız bedenleri itfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonucu çıkarıldı.

 

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#Bakırköy#Tır#Kaza

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