Devre mülk dolandırıcılarına operasyonda 11 tutuklama

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Kocaeli'de kurdukları paravan şirket aracılığıyla devre mülk sahibi kişilerle iletişime geçerek, devre mülklerini yüksek fiyatla satma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 22 kişiyi 4 milyon TL dolandırdığı iddia edilen 15 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1 şüpheli savcılıktan serbest bırakılırken, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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