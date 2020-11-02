MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDevletin zirvesini buluşturan veda
GeriGündem Devletin zirvesini buluşturan veda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Özgür ALTUNCU
Haber Giriş: 02.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Devletin zirvesini buluşturan veda

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Devletin zirvesini buluşturan veda
Abone Olgoogle-news

73 yaşında hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz dün son yolculuğuna devlet töreniyle uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı. Mesut Yılmaz, cenaze namazının ardından bir süre önce kaybettiği oğlu Yavuz’un yanına defnedildi.

Mesut Yılmaz’ın Türk bayrağına sarılı tabutu polis tören mangasının omuzlarında Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi’ne getirildi. Tören mangasının önündeki bir polis, Yılmaz’ın siyah beyaz fotoğrafını taşıdı. Koronavirüs önlemleri kapsamında taziyeler uzaktan yapıldı.

Devletin zirvesini buluşturan veda

TORUNLARIN ÖZEL ÇİÇEKLERİ

Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, kardeşi Turgut Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz, yeğeni Hakan Yılmaz taziyeleri kabul etti. Mesut Yılmaz’ın torunları Ceren ve Hasan cenazeye katılmadı. Dedelerini özel yaptırdıkları birinde ‘torunların’, diğerinde de ‘Ceren ve Hasan’ yazılı iki çiçekle uğurladılar. Torunların çiçekleri musalladaki tabutun hemen altına bırakıldı.

Devletin zirvesini buluşturan veda

Namazın kılınmasının ardından helallik alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabutun başına geçerek yaptığı konuşmada “Nasıl şu anda musallada Mesut Bey’i ebediyete gönderiyorsak, bizler için de aynı akıbet şüphesiz ki gerçekleşecektir” dedi. İzmir’de yaşanan depremi hatırlatan Erdoğan şunları söyledi: “Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Bine yakın yaralımız var. 50’ye yakın vefatımız var. Nerede, ne zaman, ne, nasıl olacak belli değil. Bütün mesele hazırlıklı olmak. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, her an ölecekmişiz gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım. Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız millet olarak en büyük zenginliğimiz olacaktır.”

Mesut Yılmaz’ın cenazesi Kanlıca’daki aile mezarlığında oğlu Yavuz Yılmaz’ın yanına defnedildi. Yılmaz ailesinin isteği üzerine define sadece aile üyeleri katıldı.

Devletin zirvesini buluşturan veda

ERDOĞAN VE GÜL ARASINDA KISA SOHBET

Cenaze namazının ardından 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yanına gidip selam veren ve hal hatır soran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cenazeyi uğurladıktan sonra havalimanına geçip Samsun’a gitti.

Devletin zirvesini buluşturan veda

False
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle