Devletin zirvesini buluşturan veda

Mesut Yılmaz’ın Türk bayrağına sarılı tabutu polis tören mangasının omuzlarında Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi’ne getirildi. Tören mangasının önündeki bir polis, Yılmaz’ın siyah beyaz fotoğrafını taşıdı. Koronavirüs önlemleri kapsamında taziyeler uzaktan yapıldı.

TORUNLARIN ÖZEL ÇİÇEKLERİ

Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, kardeşi Turgut Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz, yeğeni Hakan Yılmaz taziyeleri kabul etti. Mesut Yılmaz’ın torunları Ceren ve Hasan cenazeye katılmadı. Dedelerini özel yaptırdıkları birinde ‘torunların’, diğerinde de ‘Ceren ve Hasan’ yazılı iki çiçekle uğurladılar. Torunların çiçekleri musalladaki tabutun hemen altına bırakıldı.

Namazın kılınmasının ardından helallik alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabutun başına geçerek yaptığı konuşmada “Nasıl şu anda musallada Mesut Bey’i ebediyete gönderiyorsak, bizler için de aynı akıbet şüphesiz ki gerçekleşecektir” dedi. İzmir’de yaşanan depremi hatırlatan Erdoğan şunları söyledi: “Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Bine yakın yaralımız var. 50’ye yakın vefatımız var. Nerede, ne zaman, ne, nasıl olacak belli değil. Bütün mesele hazırlıklı olmak. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, her an ölecekmişiz gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım. Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız millet olarak en büyük zenginliğimiz olacaktır.”

Mesut Yılmaz’ın cenazesi Kanlıca’daki aile mezarlığında oğlu Yavuz Yılmaz’ın yanına defnedildi. Yılmaz ailesinin isteği üzerine define sadece aile üyeleri katıldı.

ERDOĞAN VE GÜL ARASINDA KISA SOHBET

Cenaze namazının ardından 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yanına gidip selam veren ve hal hatır soran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cenazeyi uğurladıktan sonra havalimanına geçip Samsun’a gitti.