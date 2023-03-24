'Devlet helalleşecek'

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’de Liderler Masası programında kendisine yöneltilen sorulara özetle şu yanıtları verdi:

- “Ben niye cumhurbaşkanı olmak istiyorum, sarayda oturmak için değil. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını ben sormayacaksam neden cumhurbaşkanlığı yapayım. Ne kadar olumsuz yasadışı iş varsa hepsinin üstüne yürüyeceğim.”

- “(Sinan Ateş’in eşinin ziyareti hakkında) Ayşe Hanım adalet istiyor. ‘Ankara’nın ortasında eşim katledildi’ diyor. Çocukları var, babasız kaldı. Hangi gerekçeyle katledildi? Polislere ve savcı arkadaşlara söylüyorum, cesaretli olun, endişe etmeyin, davanızı açın. Onların güvencesi olacağız.”

- “Devlet dediğimiz kurumda liyakatli kadrolar biliyor yapacakları şeyleri. Herkes biliyor fay hatlarının geçtiği yeri. Kahramanmaraş’ta 7.7 büyüklüğünde bir depremin olacağını, kaç binanın yıkılacağını, ne kadar can kaybı olacağını zaten yazmışlar rapora. Devletin kadroları biliyor, siyasi otorite bunları görmezden gelmiş.

Kızılay’ı eski ruhuna kavuşturacağız. Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk yapacağım işlerden biri Kızılay’ı eski sahiplerine, gönüllülere, yardım yapanlara, rant aracı olarak görmeyenlere teslim edeceğim.”

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- “Evi, dükkanı, ahırı yıkılan, sadece burada değil, başka depremlerde de hiç kimseden bir kuruş para alınmayacak.”

- “6 lider konuşacağız, anlaşacağız. Bu bölge için özel yasa çıkaracağız. Bu konutların tamamı yapılacak, hak sahiplerine teslim edilecek ve devlet bunlarla helalleşecek.”

- “Bütün siyasi partileri ziyaret ediyorum. Memleket Partisi’ni de ziyaret edeceğim. Olması gereken şu, birinci turda bu seçimi alıp bu işi noktalamak.”

- Kılıçdaroğlu, İnce’nin yayın sırasında sosyal medyaya yansıyan, ‘100 bin imzayı toplayayım önce, Kemal Bey abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum’ şeklindeki açıklamaları için de “Teşekkür ederiz, son derece makul bir görüş” dedi.