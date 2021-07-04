MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDevlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti
GeriGündem Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 04.07.2021 - 00:17 | Son Güncelleme:

Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli (51), uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mustafa Bahçeli'nin cenazesi Osmaniye’de düzenlenecek cenaze töreninin ardından yarın Osmaniye Asri Mezarlığında defnedilecek.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mustafa Bahçeli'nin cenazesi pazar günü Osmaniye'de düzenlenecek töreninin ardından Osmaniye Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi