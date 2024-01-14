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Devlet Bahçeli'den şehit ailelerine taziye telefonu

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#Devlet Bahçeli#MHP#Şehit
Devlet Bahçeliden şehit ailelerine taziye telefonu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 20:42

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin aileleri ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dilemek ve yaralı askerlerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletmek amacıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizin ailelerini telefonla arayarak kendilerine başsağlığı dilemiştir. Ayrıca aynı çatışmada yaralanan askerlerimizin aileleriyle de yine telefonla görüşerek, geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletmiştir" denildi.

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#Devlet Bahçeli#MHP#Şehit

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