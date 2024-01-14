Devlet Bahçeli'den şehit ailelerine taziye telefonu

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dilemek ve yaralı askerlerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletmek amacıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizin ailelerini telefonla arayarak kendilerine başsağlığı dilemiştir. Ayrıca aynı çatışmada yaralanan askerlerimizin aileleriyle de yine telefonla görüşerek, geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletmiştir" denildi.