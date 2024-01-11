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Devlet Bahçeli'den Regaip Kandili mesajı

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#Devlet Bahçeli#Regaip Kandili#MHP
Devlet Bahçeliden Regaip Kandili mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 16:02

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Regaip Kandili mesajı yayınladı. Bahçeli paylaşımında, "Baskı ve zulmün pençesinde can çekişen, insanlık dışı saldırı ve suikastların hedefinde bulunan mazlumların feraha ve felaha ulaşmaları; barış, huzur, birlik, dirlik ve kardeşliğin gönül ve kültür coğrafyalarımıza hakimiyet kurması Rabbim’den niyazımdır." notunu düştü.

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Bahçeli'nin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Rahmet ve mağfiret mevsimi üç ayları müjdeleyen, manevi arınma ve aklanmanın fırsatlarından birisi olan bu kutlu gecenin aziz milletimiz, Türk-İslam alemi, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız açısından nice hayırlara ve güzelliklere kapı aralaması dileklerimle Regaib Kandilimiz mübarek olsun diyorum. Baskı ve zulmün pençesinde can çekişen, insanlık dışı saldırı ve suikastların hedefinde bulunan mazlumların feraha ve felaha ulaşmaları; barış, huzur, birlik, dirlik ve kardeşliğin gönül ve kültür coğrafyalarımıza hakimiyet kurması Rabbim’den niyazımdır.

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#Devlet Bahçeli#Regaip Kandili#MHP

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