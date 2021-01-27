Devlet Bahçeli: ‘Bana saldırdılar’ eskimiş ve bildik bir numaradır

MHP Lideri, konuşmasında özetle şunları kaydetti:

ORGANİZE ETTİLER

“MHP’yi şiddet yanlısı göstermek ahlaksız bir suçlamadır. Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik saldırılarla, Milliyetçi-Ülkücü Hareket arasında bağ kurmak zorlama bir isnattır. Tarafı olmadığımız bir saldırının faili olarak gösterilmek ucuz bir provokasyon taktiğidir. Hiç kimse şiddet ihalesini üstümüze yıkmaya çalışmasın. Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler, suçluyu uzaklarda araştırmasınlar. Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip, kavga anını kayda aldırması, sonra da masumiyet pozuna bürünmesi, ‘Bana saldırdılar’ çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır. Film setlerinde görülebilecek bu numaralar eskimiş, alıcısı da kalmamıştır. ABD’deki Başkanlık makamının devir-teslim dönemine isabet eden bir süreçte Serok Ahmet’in telaşla harekete geçmesi, malum saldırıların gerçekleşme zamanlaması, analiz edilmesi gereken bir kurguya delalettir. Biz onun namertliğini iyi biliriz. Koalisyon hükümeti kurmak amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak yüzü olmaz, hali kalmazdı. Serok Ahmet yalancıdır, yandan çarklıdır. Ülkücüleri suçlu göstermek muhtemelen yeni bir görev emridir.”

GÜLNAZ ŞIRINGA VE GÜLENDAM ENJEKTÖR’E GEÇMİŞ OLSUN

MHP Lideri, mizah yazısı ‘Gülnaz Şırınga’yı gerçek zanneden gazeteci Özlem Gürses’e de isim vermeden yüklendi: “Beni üzen asıl konu ise hemşire Gülnaz Şırınga kardeşimizin maruz kaldığı şiddet olayıdır. Bu talihsiz hemşirenin başına ne geldiyse bana aşı yaptıktan sonra gelmiş. Sokak aralarına gizlenen bir grup bu kardeşimizi tek başına yakalayınca dayaktan geçirmişler. Yazık ki şu anda yoğun bakımda. Gülnaz Şırınga’ya ve mesai arkadaşı Gülendam Enjektör’e geçmiş olsun diyorum. Şaka bir yana, uydurma Gülnaz Şırınga haberini gerçek sanıp anlatan sözde gazeteciye; nefret insan sağlığına zararlıdır diyorum.”

ŞUŞA’DAKİ OKUL İÇİN DESTEK ÇAĞRISI





Bahçeli, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan Şuşa kentine yaptıracakları okul projesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in uygun bulduğunu açıkladı. Bahçeli, okulun proje resimlerini göstererek milletvekillerine destek çağrısı yaptı. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)