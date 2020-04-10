MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDev sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda!
GeriGündem Dev sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 16:36,Son Güncelleme:

Dev sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapan Fatih sondaj gemisi son hazırlıklarını tamamlamak üzere Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Akdeniz'den hareket ederek dün gemi Yenikapı açıklarına demirledi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapmak için kullandığı 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi, bugün İstanbul Boğazı'nı geçmek için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.

Dev sondaj gemisi Haydarpaşa Limanında

Sondaj gemisinin burada son hazırlıklarını tamamlayarak, Karadeniz'e açılacağı öğrenildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle