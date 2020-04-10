Dev sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda!

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Akdeniz'den hareket ederek dün gemi Yenikapı açıklarına demirledi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapmak için kullandığı 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi, bugün İstanbul Boğazı'nı geçmek için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.

Sondaj gemisinin burada son hazırlıklarını tamamlayarak, Karadeniz'e açılacağı öğrenildi.