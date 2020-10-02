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Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 10:20 | Son Güncelleme:

Dev kaya parçaları, Oltu- Artvin yolunu ulaşıma kapattı

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Dev kaya parçaları, Oltu- Artvin yolunu ulaşıma kapattı
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ERZURUM’un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesinde, Artvin’e ulaşımın sağlandığı kara yoluna, dev kaya parçaları düştü. Sürücülerin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, kapanan yolu iş makineleriyle temizleyerek, yeniden ulaşıma açtı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Oltu- Artvin yolunun 70’inci kilometresindeki Ayvalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Dağdan kopan dev kaya parçaları, kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Olay sırasında yoldan araç geçmemesiyle olası facia önlendi. Kaya parçaları arasından geçmeye çalışan bazı sürücülerin araçlarını ise lastiği patladı.

Sürücülerden Mesut Kaya, "Oltu ilçesinden Ayvalı Mahallesine geldik. Dağdan yuvarlanan kayalar arasından geçerken aracımızın lastiği kesildi. Bu yolun bir an önce temizlenmesi gerekir" dedi.

Sürücülerin kaya parçalarını kaldırarak geçtiği yol, ihbarla gelen ekiplerin iş makineleriyle temizlemesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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