Dev kaya parçaları, Oltu- Artvin yolunu ulaşıma kapattı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Oltu- Artvin yolunun 70’inci kilometresindeki Ayvalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Dağdan kopan dev kaya parçaları, kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Olay sırasında yoldan araç geçmemesiyle olası facia önlendi. Kaya parçaları arasından geçmeye çalışan bazı sürücülerin araçlarını ise lastiği patladı.



Sürücülerden Mesut Kaya, "Oltu ilçesinden Ayvalı Mahallesine geldik. Dağdan yuvarlanan kayalar arasından geçerken aracımızın lastiği kesildi. Bu yolun bir an önce temizlenmesi gerekir" dedi.



Sürücülerin kaya parçalarını kaldırarak geçtiği yol, ihbarla gelen ekiplerin iş makineleriyle temizlemesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.



