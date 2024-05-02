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Dervişoğlu liderliği devraldı: Koltuğu değil hedefi teslim aldım

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#Müsavat Dervişoğlu#İYİ Parti#Meral Akşener
Dervişoğlu liderliği devraldı: Koltuğu değil hedefi teslim aldım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 07:00

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’nin genel başkanlık koltuğunu dün partinin kurucu lideri Meral Akşener’den devraldı. Akşener “Bir birikimi de devrediyorum” derken, Dervişoğlu da “Sadece bir koltuk devralmıyorum, bir hedefi teslim alıyorum. Bir ülküyü, bir hedefi, idealleri teslim alıyorum” diye konuştu.

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İYİ Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen devir teslim töreni, halef selef liderlerin samimi sohbeti ile gerçekleşti. Önce makam odasında iki lider kurmayları ile birlikte çay içip birbirlerini kutladı. Odada sohbet sırasında kısa bir süre yaşanan sessizlik, daha sonra iki tarafın da gülüşmelerine neden oldu. İki halef selef Genel Başkan birbirlerine çiçek takdimi yaparken, Dervişoğlu partinin kuruluş tarihine işaret ederek, Sivas’ta Ovacık bölgesinde bağışladığı 2017 fidanın plaketini Akşener’e hediye olarak teslim etti. Dervişoğlu, devir teslim töreninde özetle şunları söyledi: “Bu yolculuğun nasıl başladığına şahitlik edenlerdenim. Bu yolculuğumuzun her adımında, her yerinde Sayın Genel Başkanımızın teri, mücadelesi, emeği ve fedakârlıkları var. Ben Türk milletinin huzurunda kendisine, ülkemize katkıları yönüyle, partimizi oluşturarak insanlarımıza yeni bir umut ışığı vermesi münasebetiyle şükranlarımı arz ediyorum. Sadece bir koltuk, makamı devralmıyorum, bir ülküyü, bir hedefi, idealleri teslim alıyorum. Ağır bir sorumluluk üstleniyorum. Onu da bir bayrak gibi teslim alıyorum. O bayrağı daha yükseklere taşıma, kutlu hedeflere götürme sözünü veriyorum.” 

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Dervişoğlu liderliği devraldı: Koltuğu değil hedefi teslim aldım

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK

Akşener de makamını teslim ederken “İlklerin partisindeyiz, her şey çok iyi olacak inşallah, ben çok eminim. Türkiye’de bütün siyasi yapılar ‘ben’ kavramı üzerinden yürüdü ve yürümeye devam ediyor. Biz halbuki partimizi kurarken ‘biz’ olduk. Ben Sayın Müsavat Dervişoğlu’na, Genel Başkanımıza bir sandalye devretmiyorum. Bir birikimi de devrediyorum. Bu birikim benim değil, hepimizin ortak birikimi. İnsanlar birbirine düşmanlığa o kadar alışmış ki dostluğun ne olduğunu unutmuş Türkiye. İnşallah bizim ortaya koyduğumuz, bu dostluk içerisindeki değişim, Türkiye’ye örnek olacak.”

KAPIDA KARŞILADI

Akşener, Dervişoğlu’nu “Hoş geldin Genel Başkanım”  diyerek karşıladı. Dervişoğlu da devir teslim töreninden sonra Akşener’e aracına kadar eşlik etti. Akşener partililerle sarılarak vedalaştı.

 

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#Müsavat Dervişoğlu#İYİ Parti#Meral Akşener

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