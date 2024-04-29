Dervişoğlu A Takımı'nı belirledi

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Dervişoğlu, GİK’te Akşener dönemindeki 18 isimle yola devam etme kararı aldı. Listede dikat çeken isimler Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz ile bir süre önce partiden istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale oldu.

Önceki gün ATO Congresium’da yapılan 5’inci Olağanüstü Kurultay’da, geç saatlerde GİK ile Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin seçimi de tamamlandı.

- İYİ Parti Genel Başkanlığı’na seçilen Müsavat Dervişoğlu, Akşener döneminin GİK’inde yer alan Ayyüce Türkeş Taş, Kürşad Zorlu, Uğur Poyraz, Ümit Özlale, Selcan Taşçı, Ünzile Yüksel, İmren Nilay Tüfekci, Melih Aydın, Cumali Durmuş, Dursun Çolak, Orkun Kanber, Erol Karapınar, Fatih Koca, Rıdvan Yalçın, Ali Demir, Mehmet Aslan, Alpaslan Yüce ve Berna Sukas’a yeni listede de yer verdi. 32 üyede ise değişikliğe gitti.

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10 MİLLETVEKİLİ GİK’TE

- Partinin TBMM Grubu’ndan ise Dervişoğlu’nun TBMM Grup Başkanvekilliği döneminde birlikte çalıştığı Ayyüce Türkeş Taş (Adana), Hakan Şeref Olgun (Afyonkarahisar), Turan Yaldır (Aksaray), Kürşad Zorlu (Ankara), Uğur Poyraz (Antalya), Hasan Toktaş (Bursa), Ersin Beyaz (İstanbul), Ümit Özlale (İzmir), Selcan Taşçı (Tekirdağ) ve Yavuz Aydın (Trabzon) yeni listede yer aldı.

- Yeni GİK’te Başkanlık Divanı’ndan ise Oktay Vural, Ayfer Yılmaz, Saltuk Buğra Kavuncu, Sedat Aksakallı, Şükrü Kuleyin, Naci Cinisli, Mehmet Tolga Akalın, Burak Akburak, Cem Özdemir, Birol Aydemir, Türker Yörükçüoğlu, Ayşe Sucu ve Taner Demirer yer almazken Hakan Şeref Olgun, Ayyüce Türkeş Taş, Kürşad Zorlu, Ünzile Yüksel ve Selcan Taşcı Hamşioğlu listeye girdi.

SEN İSTE TARİH DEĞİŞSİN

- Dervişoğlu, kurultayın ardından X hesabından şu mesajı paylaştı: “İyi ve cesurlar hareketinin siyasi ahlakı, feraseti ve demokrasi anlayışı için iftiharla anacağımız bir kongre gerçekleştirdik. 5. Olağanüstü Kongremizde beni genel başkanlık görevine layık gören İYİ Parti ailemizin her bir ferdine minnettarım. Partimizin güçlü yarınları için kardeşlik ruhuyla kongre sürecini yürüttüğümüz dava arkadaşlarım Sayın Koray Aydın’a ve Sayın Mehmet Tolga Akalın’a yürekten teşekkür ediyorum. Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’den devraldığımız bayrağı hep birlikte iktidar yoluna taşıyacağız. Sen iste talih değişsin. Sen iste tarih değişsin.”

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PARTİMİZİN AK SAÇLISI

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı ve Kurultay Divan Başkanı Şükrü Kuleyn ise “Sayın Musavvat Dervişoğlu partimizin Genel Başkanı seçilmiştir. Kendilerini tebrik ediyorum. Abim Sayın Koray Aydın ve kardeşim Sayın Tolga Akalın’a demokrasi şölenimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Onlar bizim değerlerimizdir. Koray abimiz partimizin büyüğü, ak saçlımızdır. Tolga Akalın partimizin manifestosudur. Biz biriz” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ İSİMLER

- Listede yer alan diğer yeni isimler şöyle: Enver Yılmaz, İsmail Koncuk, Müjdat Öztürk, Ali Feyzi Karaca, Kadir Ulusoy, Selçuk Kılıçarslan, Cenk Özatıcı, Ali Topçu, Kazım Haluk Ünal, Nevzat Korkmaz, Hasan Eryılmaz, Alper Akdoğan, Kazım Yücel, Özdemir Polat, Ali Adnan Kaya, Burcu Akçaru, Fatih Demirkol, Canan Uçar, Hamdi Taner Özeler, Kısmet Çelik, Emel Bilenoğlu, Kübra Dursun, Demet Tekdemir, Kevser Ofluoğlu, Huriye Pelin Tellitepe Turan, Hilal Şerifoğlu ve Ali Coşkun. Partinin yeni MDK’sı da Güçlü Şenel, Zeki Buldan, Kadriye Ünler, Hamza Yurtsever, Hatice Kayalı, Ozan Canyurt, Emin Özkurt, Yusuf Afat, Kenan Kaçmaz, Funda Dilara Arıkan ve Abdullah Şalcı.