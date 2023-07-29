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Derman’ı Hürriyet’e anlatan Koluman Genel Müdürü Cengiz Adak, şunları söyledi: “Dik ve eğimli arazi şartlarında hareket kabiliyetine sahip Derman 8x8, zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekât bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla geliştirildi. TSK’ya 7 adet verildi, ikinci parti teslim 13 adet olacak. Derman’ın gözü NATO’da diyebiliriz. Körfez ve NATO ülkelerinin yoğun ilgisi var.”

TSK’NIN KURTARICI GÜCÜ

- 8x8 askeri destek aracı Derman’da, 16 ileri tam otomatik şanzıman ve 517 beygir güç üretebilen motor yer alıyor. TSK’nın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, yüzde 60 dik eğim ve yüzde 30 yan eğim gibi en zor arazi şartlarında hizmet verebiliyor. Araç, zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekât bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla üretildi.