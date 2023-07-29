×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Derman’ın gözü NATO’da

Güncelleme Tarihi:

#Türk Silahlı Kuvvetleri#NATO#Derman
Derman’ın gözü NATO’da
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 07:00

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine geçtiğimiz aylarda giren 8x8 zırhlı lojistik destek aracı Derman’ın yeni hedefi diğer NATO ülkelerinin de envanterinde yer almak. Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. tarafında geliştirilen Derman, tankların ve mühimmatların harekât bölgesine taşınmasında görev alıyor.

Haberin Devamı

Derman’ı Hürriyet’e anlatan Koluman Genel Müdürü Cengiz Adak, şunları söyledi: “Dik ve eğimli arazi şartlarında hareket kabiliyetine sahip Derman 8x8, zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekât bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla geliştirildi. TSK’ya 7 adet verildi, ikinci parti teslim 13 adet olacak. Derman’ın gözü NATO’da diyebiliriz. Körfez ve NATO ülkelerinin yoğun ilgisi var.” 

Derman’ın gözü NATO’da

TSK’NIN KURTARICI GÜCÜ

- 8x8 askeri destek aracı Derman’da, 16 ileri tam otomatik şanzıman ve 517 beygir güç üretebilen motor yer alıyor. TSK’nın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, yüzde 60 dik eğim ve yüzde 30 yan eğim gibi en zor arazi şartlarında hizmet verebiliyor. Araç, zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekât bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla üretildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Silahlı Kuvvetleri#NATO#Derman

BAKMADAN GEÇME!