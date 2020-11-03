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DÜZCE (İHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 16:33 | Son Güncelleme:

Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri çıkarttı

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Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri çıkarttı
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Düzce’de akşam saatlerinde meydana gelen olayda Karaca deresine düşen köpeği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. İp yardımıyla dereye inen itfaiyeci, deredeki köpeği kucağına alarak dışarı çıkarttı. Köpek, kendisini kurtaran itfaiye ekibinin başından ayrılmadı.

Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri çıkarttı
Düzce’de akşam saatlerinde Düzce-Akçakoca D-655 karayolundan geçen Karaca deresine köpek düştü. Dere içinde çaresizce kurtarılmayı bekleyen köpeği gören vatandaşlar hemen Düzce belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, derenin içinde kurtulmak için çabalayan köpeği, kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye eri, tırmanma ekipmanının takarak, dereye indi. Köpeği kucağına alarak dereden çıkarttı. Dereden kurtulan köpek ise itfaiye ekibinin başından ayrılmadı.
Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri çıkarttı

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