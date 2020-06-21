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Selçuk BAŞAR/MAÇKA (Trabzon) (DHA)
Haber Giriş: 21.06.2020 - 13:19,Son Güncelleme:

Dereye düşen kamyonetin sürücüsü aranıyor

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Dereye düşen kamyonetin sürücüsü aranıyor
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Trabzon'un Maçka ilçesinde kamyonetiyle uçtuğu derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zeki Atasoy'u (53) arama çalışmaları sürüyor.

Kaza, dün sabah saatlerinde ilçedeki Sümela Manastırı yolunda meydana geldi. Zeki Atasoy yönetimindeki 61 LC 594 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Coşandere Deresi'ne uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kayıp sürücüyü bulmak için arama çalışması başlattı. Dün yapılan arama çalışmalarına rağmen Zeki Atasoy'a ulaşılamadı.

Havanın kararmasıyla dün ara verilen arama çalışmaları bugün sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda dereye yuvarlanan kamyonet vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Akıntının kuvvetli olduğu derede Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timi, AKUT ve güvenlik korucuları da arama çalışmalarına eşlik ediyor.

 

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