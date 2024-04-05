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Dereye düşen hamile inek saatler sonra kurtarıldı

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#Karabük#Dere#İnek
Dereye düşen hamile inek saatler sonra kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 12:42

Karabük'ün Ovacık ilçesinde dereye düşen hamile inek, 5 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Yaka köyünde meydana geldi. Mustafa Sinanoğlu'na ait hamile inek ormanda otladığı sırada dengesini kaybederek 12 metre yüksekten yuvarlanarak dereye düştü. Su derinliğinin az olduğu derede mahsur kalan ineğin düştüğünü gören sahibi, AFAD'a ihbarda bulundu. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, iş makinesiyle ineğin yanına inebilecekleri bir yol oluşturdu. İnek, iş makinesinin kepçe kısmına koyulup, bağlanarak bulunduğu yerden alındı. 5 saat süren çalışma sonucu kurtarılan ineğin üşümemesi için ateş yakıldı. Veteriner hekim tarafından yapılan muayenede ineğin durumunun iyi olduğu anlaşıldı. İnek, sahibine teslim edildi.

Dereye düşen hamile inek saatler sonra kurtarıldı

Dereye düşen hamile inek saatler sonra kurtarıldı

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#Karabük#Dere#İnek

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