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Semih ŞAHİN/ DHA
Haber Giriş: 08.03.2020 - 12:03,Son Güncelleme:/

Dere kenarında cesedi bulundu

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Dere kenarında cesedi bulundu
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Murat Yakut'ın (25), dere kenarında ölü bulundu.

Merkez Yıldırım ilçesinde Gökdere Deresi kenarında, sabah saatlerinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, üzerinden çıkan kimlikle Murat Yakut olduğu belirlenen kişinin, öldüğünü belirledi. 

Murat Yakut'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yakut'un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

 

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