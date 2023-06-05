Depremzedelerin otelden tahliyesi soruşturmasında belediyenin 3 yöneticisi görevden uzaklaştırıldı

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği 550 depremzedeye verdiği hizmeti 21 Mayıs'ta sonlandıracağını duyurdu.

Duyuru üzerine AFAD Başkanlığı, Tekirdağ Valiliği’nden depremzedelerin tüm masraflarının karşılanarak, otel tahsis edilmesini istedi. Büyükşehir belediyesinden gece yarısı yapılan açıklamada, "Geçici konteyner kentleri yeterince kurulamayınca, ilgili daireye gerekli talimatlar verilerek süre uzatılmıştır. Konunun çirkin bir şekilde siyasete alet edilmesi oldukça düşündürücüdür" denildi.

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İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili soruşturma başlatması sonrası tahliye kağıdında imzası bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı İsa Karadağ görevlerinden uzaklaştırıldı.

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İsa Karadağ, Fatih Ünsal, Alpaslan Kurtoğlu...

‘AÇIKLAMA YAPMAM DOĞRU DEĞİL’

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Konuyla ilgili müfettişler Tekirdağ’a geldi. Soruşturma devam ederken benim bir açıklama yapmam doğru olmaz. Soruşturmanın sonucunu bekleyelim her şey daha iyi olur. Şu anda soruşturmada ismi geçen isimler görevden alınmadılar.

Bu isimler şu anda soruşturma devam edene kadar görevlerinden uzaklaştırıldılar o kadar ama geçici bir süre. Soruşturma sonucuna göre hareket edilecek. Şu anda soruşturma devam ederken bir açıklama yapmam doğru olmaz” dedi. (DHA)