Depremzedelere yardım vaadiyle dolandırmıştı! İşte cezası

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6 Şubat 2023’de gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından iddiaya göre 13 Şubat 2023’de Erhan B. (37), sosyal medya hesabından deprem bölgesinde olmamasına rağmen orada olduğunu söylemiş, afetzedelere yönelik acil para yardımı için IBAN paylaşımı yapmıştı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmış, iddianamede sanığın hesabına bugüne kadar olayla bağlantılı bir ödeme yapılmadığı belirtilirken, sanık Erhan B.’nin zincirleme şekilde ‘nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Olaya ilişkin davada ilk duruşmada karar açıklandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Erhan B. ile avukatı hazır bulundu.

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"BU İLANDAN DOLAYI ÇOK PİŞMANIM, BİR DAHA BÖYLE BİR OLAY YAPMAYACAĞIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Erhan B., "Benim engelli annem bulunmaktadır, annemin bakımını ve geçimini sağlıyordum. Ayrıca benim evim daha önce yıkılmıştı. Bu nedenle çok sıkıntılar yaşıyordum. Bu nedenlerle internete ilan vermek zorunda kaldım ancak bu ilandan dolayı çok pişmanım, bir daha böyle bir olay yapmayacağım" dedi.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erhan B.’yi ‘nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan neticeten 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız geçmişini de dikkate alan heyet, şahıs hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, ayrıca tahliyesine karar verdi.