×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Depremzedelere yardım vaadiyle dolandırmıştı! İşte cezası

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Deprem#Dolandırıcı
Depremzedelere yardım vaadiyle dolandırmıştı İşte cezası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 09:15

Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası afetzedeler için sosyal medyadan acil para yardımı isteyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sanığın davasında karar çıktı. Erhan B. (37), ilk duruşmada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken tahliye edildi.

Haberin Devamı

6 Şubat 2023’de gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından iddiaya göre 13 Şubat 2023’de Erhan B. (37), sosyal medya hesabından deprem bölgesinde olmamasına rağmen orada olduğunu söylemiş, afetzedelere yönelik acil para yardımı için IBAN paylaşımı yapmıştı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmış, iddianamede sanığın hesabına bugüne kadar olayla bağlantılı bir ödeme yapılmadığı belirtilirken, sanık Erhan B.’nin zincirleme şekilde ‘nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Olaya ilişkin davada ilk duruşmada karar açıklandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Erhan B. ile avukatı hazır bulundu.

 

Haberin Devamı

"BU İLANDAN DOLAYI ÇOK PİŞMANIM, BİR DAHA BÖYLE BİR OLAY YAPMAYACAĞIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Erhan B., "Benim engelli annem bulunmaktadır, annemin bakımını ve geçimini sağlıyordum. Ayrıca benim evim daha önce yıkılmıştı. Bu nedenle çok sıkıntılar yaşıyordum. Bu nedenlerle internete ilan vermek zorunda kaldım ancak bu ilandan dolayı çok pişmanım, bir daha böyle bir olay yapmayacağım" dedi.

 

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erhan B.’yi ‘nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan neticeten 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız geçmişini de dikkate alan heyet, şahıs hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, ayrıca tahliyesine karar verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Deprem#Dolandırıcı

BAKMADAN GEÇME!

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü Twitterın tahtını devirebilecek mi Zuckerberg büyük konuştu, Musktan yanıt gecikmedi

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü! Twitter'ın tahtını devirebilecek mi? Zuckerberg büyük konuştu, Musk'tan yanıt gecikmedi

#Threads
Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar? ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

#Sivrisinek
Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso