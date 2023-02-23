Depremzedeler hayata tutunuyor

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ATLETİZM PİSTİ YUVALARI OLDU

6 Şubat’ta yaşanan felaketten kurtulan Adıyamanlılar, atletizm pistinin ortasındaki yeşil saha üstünde yer alan yüzlerce çadırda soba yakarak ısınmaya çalışıyor. Çocuklar ise kimi zaman çadırların arasında yeşil sahada, kimi zaman da pistlerde top sektiriyor.

UZUN ATLAMANIN KUM HAVUZUNDA OYUN

Kızılay’ın Psikososyal Destek Çadırları önünde yer alan uzun atlama pisti depremzede çocukların oyun alanı haline dönüşmüş. Atletlerin bir zamanlar yaklaşık 8-9 metre koşarak atlayıp rekor kırmaya çalıştıkları kum havuzunda depremin yaralarını sarmaya çalışan minikler, uzman psikologlarla birlikte oyuncaklarıyla oynuyor. Çocuklardan birinin kum havuzundaki oyuncak kepçelerle oynarken söylediği, “Abi mezar kazıyoruz” sözleri ise bölge halkının yaşadığı acı ve travmayı gözler önüne seriyor.

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SPORCULAR GİBİ TER DÖKÜYORUZ

Evi ağır hasar alan ve ailesiyle atletizm pistindeki çadırkente yerleşen İbrahim Yılmaz’ın sözleri de verilen yaşam mücadelesinin özeti gibi: “Sporcuların ter döktüğü sahalarda şimdi biz hayata tutunmak için ter döküyoruz. Bir an önce eski günlere dönmek istiyoruz.” (Mert Gökhan KOÇ/ADIYAMAN)

TARTAN PİSTTE YÜRÜYÜŞ

- Kızılay ile yardım kuruşlarının dağıttığı yemek ve erzaklarla günlük ihtiyaçlarını karşılayan depremzedeler, arta kalan zamanlarda ise tartan pistte yürüyüş yaparak vakit geçiriyor.

SERALARA EV KURDULAR

6.4’lük son depremin ardından Hatay’da hayat daha da zorlaştı. Depremzedeler artık çadırlara bile girmeye korkar hale geldi. Çoğu vatandaş geceyi dışarıda geçiriyor, çadırların önünde yaktıkları ateşlerin başında sabahlıyor. Bazı depremzedeler de bina ve yapılardan uzak seraları yaşam alanına çevirdi. Depremin büyük yıkıma neden olduğu noktalardan biri olan Samandağ ilçesi Yaşar Kemal Caddesi üzerindeki sera tarlaları evleri oldu. Baklagillerin ekili olduğu tarlalarda kurulan seralarda yaşam mücadelesi veren depremzedelerden Suna Şahıtoğulları, “Evimiz yıkıldı, çadır bulamadık. Son depremle birlikte daha çok korkmaya başladık. Tarlaları evimiz yaptık, seralarımızda yaşıyoruz. Bize de bir çözüm bulsunlar, yardım eli uzatsınlar” diyor. (Haber: Fevzi KIZILKOYUN/Fotoğraf: Selahattin SÖNMEZ)

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BİNALARA GİRİŞE İZİN VERİLMİYOR

- Sürekli artçı sarsıntıların yaşandığı bölgede, depremzedelerin eşyalarını almak için az hasarlı veya hasarlı binalara girmelerine izin verilmiyor. Devriye gezen güvenlik güçleri, binalara ve evlere girilmemesi konusunda uyarılar yaparken, ağır hasarlı binaların yoğunlukta olduğu bölgeler ise hem araç hem de yaya trafiğine kapatıldı. Birçok farklı ilden bölgeye gönderilen Mehmetçik, jandarma komando, polis ve bekçiler ise olası hırsızlık olaylarına karşın gece-gündüz sokaklarda nöbet tutuyor. Ara sokaklara giren şüpheli araçlar ve kişiler sürekli kontrol ediliyor.

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6 BİN depremzede VAGON VE GARLARDA

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinden geçen 1275 kilometre demiryolu hattının 1167 kilometresinin trafiğe açıldığını, 6 bin kişinin vagon ve garlarda misafir edildiğini duyurdu.

TCDD’den yapılan açıklamada, “Gaziantep’te yer alan Gaziray şantiyesinde 200 kişi, Mersin - Adana-Gaziantep Hızlı Tren Projesi kapsamında yer alan Nurdağı şantiyesinde 500 kişi, Toprakkale şantiyesinde 150 kişi için yemek ve konaklama imkânı sağlanmaktadır. Afet bölgesine 17 vagon iş makinesi, 215 vagon insani yardım malzemesi, 284 vagon ile 573 adet yaşam konteyneri, 96 vagon ile 101 konteyner ısıtıcı, battaniye, jeneratör, 30 vagon kömür, 5 vagon 12 adet seyyar WC, 5 ısıtma jeneratör vagonu, 24 barınma amaçlı vagon, 30 servis vagonu, toplamda 706 vagon ile depremzedelere yardım ulaştırıldı. 6 bin vatandaşımız vagon ve garlarda misafir ediliyor. 9 tekli WC, 3 çiftli WC, 4 altılı WC, 1 üçlü WC/üçlü banyo ve 3 üçlü WC olmak üzere, toplam 51 tuvalet ve 3 banyo ADIYAMAN’a gönderildi” denildi. (DHA

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KONTEYNERLERDE YAŞAM BAŞLADI

Gaziantep’in depremden en çok etkilenen ilçelerinden İslahiye’de Kalyon Holding tarafından 3 bin kişilik konteyner kent kuruldu.

Depremin ilk günlerinde çadırda yatan depremzedeler, konteyner kentte günler sonra yatak yüzü görüyor. Temizliği Kalyon Holding’de çalışan beyaz yakalılar tarafından yapılan konteynerlereelektrikli soba, çalışma masası ve televizyon da konulmuş. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve kreş de bulunan konteyner kentte çocuklar için oyun alanının yanı sıra market, çamaşırhane, duş-tuvalet, yemekhane, fırın ve mescit de var. Konteyner kentin girişinde Ümraniye Belediyesi ve Tümosan’ın lojistik TIR’ları seyyar birer mutfağa dönüştürülmüş. Depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacına cevap verecek gönüllüler de burada çalışıyor. Konteyner kent kendi elektriğini kendi üretiyor. Kentin hemen dışında Kalyon PV tarafından kurulan güneş enerjisi panelleriyle, sokak lambaları ve evlerin aydınlatılması dahil kentin tüm elektrik ihtiyacı sağlanıyor. (Fatma AKSU/GAZİANTEP-Ali Rıza AKBULUT/KAHRAMANMARAŞ)

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MOBİL TUVALET VE BANYOLAR

Kahramanmaraş’ta da evsiz kalan vatandaşlar Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampusu’na kurulan 117 konteynerlik merkeze yerleşmeye başladı. Proje tamamlandığında konteyner sayısı bin 464’e çıkacak. Kente geçecek vatandaşları AFAD, ihtiyaç önceliklerine göre tespit ediyor. Elektrik şehir şebekesiyle karşılanıyor. Belli noktalara büyük metal çöp kutuları yerleştirilmiş ve belediye ekipleri düzenli olarak çöpleri topluyor. Konteynerlerin içinde lavabo, WC ve duş da var. Konteyner kentte 07.00-09.00 arası kahvaltı, 12.00-14.00 arası öğlen yemeği, 17.00-19.00 arasında ise akşam yemeği ücretsiz veriliyor.

ÇADIR KENTLER KURULUYOR

- Depremden etkilenen 10 ilde başta AFAD olmak üzere belediyeler, STK’lar ve gönüllü kuruluşlar tarafından çadır kentler kuruluyor, depremzedelere 3 öğün sıcak yemek veriliyor. İskenderun’daki bu çadır kente de çok sayıda vatandaş yerleşti.