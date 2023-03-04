Depremzede sanatçılara İKSV desteği

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Bu kaynakla yaratılan İKSV Enstrüman Destek Fonu, deprem felaketinden etkilenen müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine enstrüman temin etmek için kullanılacak. Depremde enstrümanı hasar gören veya kaybolan öğrenci ve öğretmenler 30 Mayıs’a kadar iksv.org adresinden bu fona başvurabilecek.

300 BİN TL YARDIM

Doremusic ve Zuhal Müzik işbirliğiyle hayata geçecek projeye Pozitif Müzik de katkıda bulunacak. İKSV Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü bu yıl deprem bölgesine odaklanacak. Bu ödülle, bölgedeki tiyatro toplulukları, yazarlar, yönetmenler ve oyunculara toplam 300 bin TL tutarında destek sağlanacak.