Depremzede öğretmenlere ek takvim

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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Yayıncılar Derneği’nin düzenlediği “Anadolu Sohbetleri” programında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve deprem bölgesindeki öğretmenler ile öğrencilerle ilgili bilgiler aktardı. Bakan Tekin’in açıklamalarında öne çıkan başlıklar özetle şöyle:

DEPREMZEDE ÖĞRENCİYE KONTENJAN

“5 Şubat tarihi itibarıyla deprem bölgesindeki okullarda kayıtlı olan öğrencilerimize uyguladığımız pozitif ayrımcılığı açıkladık. Oradaki mantığımız da şuydu; yakınlarını kaybetmiş, öğretmenini kaybetmiş, ailesini kaybetmiş öğrencilerimizin sınavlara sağlıklı hazırlanmasının çok da mümkün olmayacağını düşünerek, beş il ve iki ilçemizdeki öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yaparak sınavla öğrenci alan okullarda her şube için iki ilave kontenjan ürettik. Türkiye’nin her yerindeki sınavlı okullarda… Bu okulları tercih edecek diğer öğrenciler herhangi bir hak kaybına uğramıyor.

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KALANLARIN HİZMET PUANI ARTACAK

Öğretmenlerin ataması ile ilgili süreç başladı. Yer değiştirme takviminin önüne deprem bölgesi için üç günlük ilave bir takvim koyduk. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin 22 il kapsamında iller arası isteğe bağlı yer değiştirme süreci başladı. İstediği yere değişikliği olmazsa,bütün yer değişimler bittikten sonra hâlâ problem yaşayan, yer değiştiremeyen deprem bölgesindeki arkadaşlarımızın belli koşullarda yer değiştirmelerini sağlayacak bir mekanizma kurduk. Deprem bölgesinde kalarak görevine burada devam etmek isteyen öğretmenlerin de hizmet puanları artırılacak.”

YÖK İLE İŞBİRLİĞİ

- Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında bir projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını vurgulayan Tekin, “Öğretmen yetiştirmeyle ilgili süreci lisans eğitiminden başlayıp aday öğretmenlik sürecini tamamlayıp öğretmen olarak atanmasından sonrasına kadar hep beraber koordine edeceğiz” dedi.