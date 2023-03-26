Depremzede çocuklara ilmek ilmek sıcaklık

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İstanbul Seyrantepe’de bir grup kadın, depremde üşüyen çocukları görünce örgü örmek için kolları sıvadı. Daha önce nefes terapisi için bir araya gelen kadınların sayısı 20 kişiye ulaştı. 7/24 battaniye, yelek, bere, atkı, patik ve oyuncak ören ‘Ören Kadınlar’, “Acımızı faydalı bir şeye dönüştürdük” diyorlar...





‘Ören Kadınlar’ın isim annesi ve yıllarca çocuk kitabı ressamlığı yapan Nilüfer Ulaş, fikrin ortaya çıkış hikâyesini şöyle anlatıyor: “Pazartesi deprem haberleriyle uyandık. Şaşırdık, korktuk, üzüldük, inanamadık. Televizyon karşısında kitlendik. Hele o depremde her şeylerini kaybeden çocuklar... Üşüyen, titreyen çocuklar bizi çok etkiledi. ‘Çocuklara nasıl ulaşabiliriz?’ diye düşündük. Sosyal medyada bir Arnavut kaldırımına döşenmiş örgü fotoğrafı tesadüfen karşıma çıktı. ‘Neden olmasın’ dedim. Deprem sonrası, yine toplandık. Mutsuzduk ve ağzımızı bıçak açmıyordu. Biz 6 kadın konuşurken, ‘Çocuklara battaniye örelim’ dedim. ‘Hepimiz örgü örebiliyoruz. Evdeki yünlerle, ne varsa yapalım. Sizde şiş yoksa bende çok. Herkes 30 ilmekle başlasın. Ama ip kalın olsun, ısıtsın çocukları. Kare olunca keseriz. Sonra bir araya getiririz.’ Bir anda çıkmıştı ağzımdan. Sonra başladık örmeye. O gün bugündür örüyoruz.”





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Başta kare kare parçalar örüp onları battaniye yapmak için bir araya getiren grup, kalabalıklaştıkça kazak, yelek, atkı, bere, çorap, patik ve son olarak oyuncak işine de girdi. Aynı zamanda grafik tasarımcısı da olan Ulaş, Ören Kadınlar için bir logo tasarladı ve Instagram hesabı açtı. Kadınların sayısı 20’ye ulaştı. Hepsi emekli. Aralarında emekli öğretmen, bankacı, hemşire ve yönetici de var. En genci Berna 30 yaşında, en büyüğü ise 80’in üzerinde.

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OTOBÜSTE 3 YELEK ÖRDÜ

Şu an için ördükleri parçaları birleştirmek ve hazır olanları kolilemek için haftada 2 kez bir araya geliyorlar. Evde ise gece-gündüz demeden 7/24 örgüye devam ediyorlar. Hatta öyle ki, cenazesi için karayoluyla şehir dışına çıkmak zorunda kalan Azize Hanım “Şişlerimi ve yünlerimi yanıma aldım. Yolda 3 yelek bitirdim. Arkadaşlarım çalışırken ben duramazdım” diyor.