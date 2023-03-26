Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Depremzede çocuklara ilmek ilmek sıcaklık

Güncelleme Tarihi:

#ÇOCUK#Depremzede#Ören Kadınlar
Depremzede çocuklara ilmek ilmek sıcaklık
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 07:00

Nefes terapisinde buluşan bir grup kadın, depremin ardından ‘çocuklar üşümesin’ diye tığ ve şişe sarıldı. Emekli hemşireden yöneticiye, ressamdan bankacıya kadar her meslekten kadın, gece gündüz demeden battaniye, yelek, bere, atkı, patik ve oyuncak örüyor.

Haberin Devamı

İstanbul Seyrantepe’de bir grup kadın, depremde üşüyen çocukları görünce örgü örmek için kolları sıvadı. Daha önce nefes terapisi için bir araya gelen kadınların sayısı 20 kişiye ulaştı. 7/24 battaniye, yelek, bere, atkı, patik ve oyuncak ören ‘Ören Kadınlar’, “Acımızı faydalı bir şeye dönüştürdük” diyorlar...

Depremzede çocuklara ilmek ilmek sıcaklık


30 İLMEKLE BAŞLADILAR

‘Ören Kadınlar’ın isim annesi ve yıllarca çocuk kitabı ressamlığı yapan Nilüfer Ulaş, fikrin ortaya çıkış hikâyesini şöyle anlatıyor: “Pazartesi deprem haberleriyle uyandık. Şaşırdık, korktuk, üzüldük, inanamadık. Televizyon karşısında kitlendik. Hele o depremde her şeylerini kaybeden çocuklar... Üşüyen, titreyen çocuklar bizi çok etkiledi. ‘Çocuklara nasıl ulaşabiliriz?’ diye düşündük. Sosyal medyada bir Arnavut kaldırımına döşenmiş örgü fotoğrafı tesadüfen karşıma çıktı. ‘Neden olmasın’ dedim. Deprem sonrası, yine toplandık. Mutsuzduk ve ağzımızı bıçak açmıyordu. Biz 6 kadın konuşurken, ‘Çocuklara battaniye örelim’ dedim. ‘Hepimiz örgü örebiliyoruz. Evdeki yünlerle, ne varsa yapalım. Sizde şiş yoksa bende çok. Herkes 30 ilmekle başlasın. Ama ip kalın olsun, ısıtsın çocukları. Kare olunca keseriz. Sonra bir araya getiririz.’ Bir anda çıkmıştı ağzımdan. Sonra başladık örmeye. O gün bugündür örüyoruz.”

Depremzede çocuklara ilmek ilmek sıcaklık


OYUNCAK DA ÖRÜYORLAR

Haberin Devamı

Başta kare kare parçalar örüp onları battaniye yapmak için bir araya getiren grup, kalabalıklaştıkça kazak, yelek, atkı, bere, çorap, patik ve son olarak oyuncak işine de girdi. Aynı zamanda grafik tasarımcısı da olan Ulaş, Ören Kadınlar için bir logo tasarladı ve Instagram hesabı açtı. Kadınların sayısı 20’ye ulaştı. Hepsi emekli. Aralarında emekli öğretmen, bankacı, hemşire ve yönetici de var. En genci Berna 30 yaşında, en büyüğü ise 80’in üzerinde.

Haberin Devamı

OTOBÜSTE 3 YELEK ÖRDÜ

Şu an için ördükleri parçaları birleştirmek ve hazır olanları kolilemek için haftada 2 kez bir araya geliyorlar. Evde ise gece-gündüz demeden 7/24 örgüye devam ediyorlar. Hatta öyle ki, cenazesi için karayoluyla şehir dışına çıkmak zorunda kalan Azize Hanım “Şişlerimi ve yünlerimi yanıma aldım. Yolda 3 yelek bitirdim. Arkadaşlarım çalışırken ben duramazdım” diyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÇOCUK#Depremzede#Ören Kadınlar

BAKMADAN GEÇME!

Henüz 20 yaşındayken bilim tarihine geçti ama günümüzde neredeyse adını bilen bile yok... Bugün olsa dahi çocuk muamelesi yapardık

Henüz 20 yaşındayken bilim tarihine geçti ama günümüzde neredeyse adını bilen bile yok... 'Bugün olsa dahi çocuk muamelesi yapardık'

#Jeremiah Horrocks
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden torunumuz bize karşı bu kadar kaba

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden torunumuz bize karşı bu kadar kaba?

#BSF
Akrep Kızın kimliği 30 yılın ardından belli oldu Polis iki önemli soruya cevap arıyor... Katili onu iyi tanıyan biriydi

Akrep Kız'ın kimliği 30 yılın ardından belli oldu! Polis iki önemli soruya cevap arıyor... 'Katili onu iyi tanıyan biriydi'

#ABD