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Depremzede çift depremzede Köfte’ye kucak açtı

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#Hatay#Deprem#Muğla Büyükşehir Belediyesi
Depremzede çift depremzede Köfte’ye kucak açtı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 07:00

Hatay’da depremin 15’inci günü enkaz altından yaralı olarak çıkarılan ‘Boxer’ cinsi köpek, yine aynı depremden sağ çıkan Hasret Yılmaz Kahleoğlulları ve kendisi gibi öğretmen olan eşi tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ndeki tedavisinin ardından sahiplenildi.

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Enkazdan kurtarıldıktan sonra Hatay’da ilk tedavisini yapan kişi tarafından ‘Köfte’ adı verilen köpek yeni yuvasına kavuştu. Hasret öğretmen Köfte’ye nasıl ulaştıklarını şöyle anlattı: “Öğretmen arkadaşımız aynı zamanda Hatay Akademi orkestrası şefi Ali Uğur tamamen yıkılmış bir evin enkazından Köfte’yi sağ salim çıkarmış. Sosyal medya hesabından ‘yaralı’ diye yazdı. Bölgede gönüllü veteriner ve çadırları olduğunu öğrendim. Özcan isminde genç bir mühendis arkadaş aracılığıyla Köfte’nin tedavisi yapıldı ama çadırda sadece 2 gün kalabileceği söylendi. Bunun üzerine sosyal medyada herkesi etiketleyerek ‘Komşularımızı kurtaramadık, betonları kaldıramadık gücümüz yetmedi bari bu canı kurtaralım’ dedim. Etiketlediğimiz isimler arasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Büyükşehir Belediyesi de vardı ve bizlere hemen dönüş yapıldı. Buruk bir mutluluk yaşıyoruz. İlk defa köpeğimiz olacak.”

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#Hatay#Deprem#Muğla Büyükşehir Belediyesi

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