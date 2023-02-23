Depremin vurduğu Elbistan'a yeni çarşı inşa edilecek

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Elbistan’a koordinatör vali olarak görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ekonomik hayatın yeniden başlayabilmesi için çarşıya dönüştürülecek olan eski Kıral Camii alanında incelemelerde bulundu.

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Burada değerlendirme yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, meslek odaları ve belediye başkanının talebi üzerine bir yıl boyunca esnafların ticaretlerini normale döndürmek; vatandaşların da ihtiyaçlarını temin edebilecekleri bir çarşı merkezi oluşturmak için kolları sıvadıklarını söyledi.

"ELBİSTAN'A YAKIŞIR BİR çarşı OLACAK"



Vali Çiçek, “Elbistan Belediye Başkanımız bu alanı önerdi. Şu anda tüm kurumlar olarak buradayız. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde bu adımı atıyoruz. Kayseri, bu depremde çok yanımızda oldu. Yağmur olup yağdı adeta Elbistan’a. İnşallah burayı da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Elbistan Belediyesi, içerisinde tüm altyapısı bitmiş bir şekilde birçok sektördeki esnafın hizmet vereceği bir çarşıya dönüştüreceğiz. Elbistan’a yakışır bir çarşı olacak. Çalışmalarımız hemen başlıyor. Bu da bizi inanılmaz şekilde rahatlattı” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da depremin yaralarını sarmak için tüm güçleri ile ilk günden beri sahada seferber olduklarını belirtti.