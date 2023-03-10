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Depremi haber verdiğine inanılıyor... Ötücü kuşlara yoğun ilgi

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#Deprem#Kuş#Deprem Kuşu
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 09:49

Van'da deprem öncesi kuşların çırpınarak telaşlandıkları ve aşırı ses çıkardıkları bilgisi üzerine vatandaşlar ötücü kuşlara ilgi göstermeye başladı.

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Hayvanların deprem dalgaları gelmeden saniyeler önce küçük ön şokları algılayabilecek donanıma sahip oldukları bilgisine dayanan vatandaşlar ötücü kuşlara yöneldi. Başta muhabbet kuşları olmak üzere birçok ötücü kuşun deprem gelmeden dakikalar önce çırpınarak telaşlandıkları ve aşırı ses çıkardıkları söyleniyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş merkezli meydana depremlerin ardından vatandaşlar petshop mağazalarına akın ediyor. Vatandaşlar burada başta muhabbet kuşları olmak üzere papatya ve kanarya gibi kuşları satın alıyor.

Depremi haber verdiğine inanılıyor... Ötücü kuşlara yoğun ilgi

“HAYVANLARDA BÖYLE BİR YETENEK VAR”

İHA muhabirine konuşan esnaf Fatih Özdemir, birçok hayvanın deprem öncesinden kısa süreli de olsa hissetme özelliklerinin olduğunu belirtti. Sürekli hayvan besleyenlerin bu durumu daha iyi anlayabileceğini ifade eden Özdemir, “Sarsıntı öncesi birden çırpınmaya başlarlar. Sahibi hayvanın huzursuz olduğunu hisseder. Tabi o an deprem aklına gelir mi artık aralarındaki diyaloga bağlıdır. Ancak hayvanlarda böyle bir yetenek var. Kendim de bunu tecrübe edinmişim” dedi.

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Depremi haber verdiğine inanılıyor... Ötücü kuşlara yoğun ilgi



Van depremi sırasında da kuşların çırpınışını gördüğünü ama aklına o an depremin gelmediğini dile getiren Özdemir, “Biz o an çözene kadar iş işten geçmişti. Allah’tan bir şey olmadı ama o hissiyatı kendi gözlerimizle gördük” diye konuştu.

Depremi haber verdiğine inanılıyor... Ötücü kuşlara yoğun ilgi

“MÜTHİŞ BİR TALEP VAR”

Muhabbet kuşlarına müthiş bir talebin olduğunu ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üretim taleplere yetişemiyor. Bu yüzden fiyatları da baya yükseldi. Bizler de alımlarda zorluk yaşıyoruz. Sattığımız fiyata hayvan alıyoruz. deprem kuşu diye herkes almaya başladı. Evde beslemesi de kolay ve zahmetsiz. Hem zaman geçirmek hem de deprem korkusundan daha çok bir talep oldu. Bizler de taleplere yetişemiyoruz.”

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Depremi haber verdiğine inanılıyor... Ötücü kuşlara yoğun ilgi

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#Deprem#Kuş#Deprem Kuşu

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