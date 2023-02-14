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Depreme yakalanan vatandaş yaşadığı dehşeti anlattı

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#Deprem#Kahramanmaraş#Gaziantep
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 09:35

Kahramanmaraş depremlerine Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki evinde yakalanan Barış Yılmaz, depremin hemen ardından yaşanan paniği görüntüledi. Dehşet anını anlatan Yılmaz, balkondan atlamak isteyen babasını son engellediğini söyledi.

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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7; Elbistan merkezli 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen, can kaybının 3 bin 729'a ulaştığı Gaziantep'te depremi en şiddetli hisseden İslahiye ilçesi Pazar Yeri mevkiinde bulunan 6 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Barış Yılmaz isimli vatandaş, sallantının hemen ardından cep telefonu ile yaşanan panik anlarını görüntüledi. Görüntülere yaşanan paniğin yanı sıra, o anlarda yıkılan binalardan çıkan tozlar da yansıdı.

"BABAMA SON ANDA ENGEL OLDUM"

Deprem gecesinde çok korktuklarını anlatan Yılmaz, babasının ise birinci katın balkonundan atlamak istediğini, son anda kendisinin engel olduğunu kaydetti. Yılmaz, "Uyanır uyanmaz babama doğru koştum. Babamın deprem korkusu olduğu için babamı kurtarmaya çalıştım. Birinci kattayız, sebze pazarının olduğu bölgedeyiz. Babam balkondan atlamak üzereyken onu tuttum. Önceliğim babamı kurtarmak oldu. Hemen kendimizi dışarı attık. Hayatımız şerit gibi gözlerimizin önünden geçti" dedi.

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#Deprem#Kahramanmaraş#Gaziantep

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