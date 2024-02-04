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Depreme karşı işbirliği çağrısı

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#Ekrem İmamoğlu#Kasımpaşa#Piyalepaşa Camisi
Depreme karşı işbirliği çağrısı
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 07:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kasımpaşa’daki Piyalepaşa Camisi’nin önündeki alana yapılan 560 araçlık zeminaltı otoparkını hiçmete açtı. Yeniden düzenlenen 15 bin 58 metrekarelik alanda 330 tezgâh kapasiteli pazaryeri de bulunuyor.

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Açılış töreninde konuşan Ekrem İmamoğlu, görevde oldukları 4.5 yılda 61 bin araç kapasiteli otoparkları İstanbulluların hizmetine açtıklarını belirterek, 6 Şubat depreminin birinci yıldönümünü de hatırlattı. İmamoğlu kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye’de depremle ilgili atılacak adımlar, yapılacak işler eşgüdümlü, aynı masada tartışarak, konuşarak yapılmalıdır. Aksi takdirde gerçekten bu süreci başka türlü mesele ve zeminlerin malzemesi haline getirdiğimizde, onbinlerce canımızı yitirdiğimiz acı travmalara dönüşür. Bu yönüyle her zaman yaptığımız çağrıyı tekrar yineliyorum. Yani Ankara’dan, bir ilçe belediyesini ya da özellikle büyükşehir belediyesini yok sayarak süreci merkezden yönetmek anlayışının yürümeyeceği ortadadır. Bütün sivil toplum kuruluşları, meslek odalarının da içinde olduğu bir kurul olmadığı takdirde, kentsel dönüşüm ve depremle mücadele işi ne yazık ki başarıya erişemeyecektir.”

 

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#Ekrem İmamoğlu#Kasımpaşa#Piyalepaşa Camisi

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